Callejero Fino declaró este viernes 11 de septiembre durante casi tres horas ante la Fiscalía de Benavídez, en el marco de la causa en la que se encuentra detenido por la portación de un arma de guerra. La defensa del cantante apuesta a demostrar que tanto él como su hijo habían recibido amenazas de muerte para intentar justificar por qué llevaba el arma y conseguir que recupere la libertad.

El artista, cuyo nombre es Simón Natanael Muñoz Correa, había sido detenido luego de que circulara en una camioneta sin patente y fuera encontrado con una pistola Glock calibre .40 que tenía la numeración suprimida. Por el momento, continuará alojado en una comisaría durante otros 15 días.

Su abogado, Diego Storto, adelantó antes de la declaración que la estrategia de la defensa estará centrada en las amenazas que habría recibido el músico junto a su familia. Según explicó, buscarán respaldar esa versión con pruebas y testimonios.

“Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios”, sostuvo el letrado, quien además señaló que el cantante se encuentra confiado en poder recuperar pronto la libertad.

Durante los próximos días, la defensa deberá presentar elementos que permitan explicar por qué Callejero Fino circulaba armado y llevaba una pistola con la numeración eliminada. La situación del vehículo, que no tenía patente colocada, también forma parte de los elementos analizados en la investigación.

No es la primera vez que el referente del RKT enfrenta una causa judicial. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Estuvo cinco meses detenido en una cárcel y posteriormente continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica. En agosto de 2023 anunció que aquella causa había finalizado y que había recuperado completamente su libertad.