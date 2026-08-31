La situación judicial de Callejero Fino se complicó este lunes luego de que la Fiscalía agravara la acusación en su contra por el hallazgo de una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro de la camioneta en la que circulaba. El cantante fue indagado, negó que el arma fuera suya y continuará detenido.

El referente del RKT, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, había sido acusado inicialmente por tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, durante la indagatoria, el fiscal Cosme Iribarren modificó la calificación a portación ilegal de arma de guerra, un delito que contempla una pena mínima de tres años de prisión.

Pese a que ambas figuras permiten la excarcelación, la condena previa del músico terminó siendo determinante para que permanezca detenido. Según fuentes judiciales, en caso de recibir una nueva condena podría ser considerado reincidente.

El arma incautada durante el procedimiento en el que detuvieron a Callejero Fino.

Durante su declaración, Callejero Fino decidió hablar ante el fiscal y sostuvo que la pistola no le pertenecía. Al momento de su detención viajaba acompañado por un joven de 27 años, quien también fue arrestado.

El procedimiento ocurrió el domingo en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre. Alvarenga circulaba en una Volkswagen Amarok V6 sin las chapas patente, situación que llamó la atención de los efectivos de la Policía Bonaerense.

Cuando los agentes inspeccionaron el vehículo encontraron en la guantera una Glock calibre .40 con la numeración limada y un cargador con 12 municiones. Tanto el arma como la camioneta fueron secuestradas.

Al momento del operativo, el artista explicó que se dirigía al cumpleaños de J Rei, cantante y pareja de María Becerra. Tras conocer que quedaría detenido, expresó ante los policías: “Me quiero matar”.

El antecedente penal que ahora complica su situación se remonta a años atrás. Alvarenga recibió una condena de seis años por un robo a mano armada, pena que posteriormente terminó de cumplir bajo distintas modalidades de detención.

Ahora, la causa quedó en manos de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Iribarren, mientras Callejero Fino continuará alojado en una dependencia de la Policía Bonaerense.