La Policía Bonaerense detuvo este viernes a Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, de 39 años y exmánager de Callejero Fino, acusado de haber amenazado al cantante. El arresto se produjo durante un procedimiento realizado en el country Maschwitz Club, ubicado en Escobar.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por Callejero Fino, cuyo nombre es Natanael Alvarenga. La causa quedó bajo la órbita de la UFI de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, y fue caratulada como amenazas coactivas.

Según la información conocida hasta el momento, el músico señaló a su antiguo representante por una serie de presuntas amenazas ocurridas después de que decidiera terminar el vínculo laboral entre ambos. Incluso, habría manifestado ante la Justicia que Fernández lo había intimidado con un arma de fuego.

Durante el operativo en Escobar, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora negro y un teléfono celular que serán sometidos a peritajes y quedaron incorporados como evidencia en el expediente. Fernández, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

La denuncia también aparece vinculada con la situación judicial que atraviesa Callejero Fino. El artista fue detenido el pasado 30 de agosto en Villa La Ñata, partido de Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente. Durante aquel procedimiento, la Policía encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada dentro del vehículo.

En una posterior declaración judicial, el cantante habría explicado que llevaba el arma porque se sentía amenazado por su exmánager. Callejero Fino permanece detenido por la causa vinculada a la portación ilegal del arma.

El antecedente narco del exmánager

Fernández cuenta además con antecedentes penales. De acuerdo con fallos judiciales relevados por Infobae, el 7 de marzo de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín lo condenó a nueve años de prisión por comercio de estupefacientes agravado y tenencia de arma de guerra.

Durante el cumplimiento de aquella pena obtuvo una reducción de los plazos por estímulo educativo, posteriormente accedió a salidas transitorias y, en 2017, recibió la libertad condicional. Ahora volvió a quedar detenido mientras avanza la investigación por las presuntas amenazas contra el cantante.