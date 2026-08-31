Callejero Fino continúa detenido e incomunicado y deberá declarar este lunes ante la Justicia luego de haber sido interceptado en Tigre mientras circulaba en una camioneta sin patente. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, por lo que el cantante y el hombre que lo acompañaba quedaron imputados por portación ilegal de un arma de guerra.

El músico, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, fue detenido durante la tarde del domingo en la zona de Italia y la Ruta 27, en el partido bonaerense de Tigre. Los policías advirtieron que la Volkswagen Amarok en la que circulaba no tenía colocadas las chapas de la patente y decidieron detenerla para identificar a sus ocupantes.

Al volante se encontraba Callejero Fino, de 31 años, mientras que en el asiento del acompañante viajaba otro hombre de 27 años, identificado como S. J. R. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron el arma de fuego y procedieron a secuestrarla junto con la camioneta.

Según explicó el abogado del cantante, la camioneta circulaba sin patente porque el artista se encontraba grabando un videoclip y no quería que se viera el número identificatorio del vehículo. Esa explicación quedó incorporada al contexto del procedimiento, aunque la causa continúa bajo investigación judicial.

En el momento en que fue interceptado, Callejero Fino también les dijo a los policías que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, el control vehicular terminó con la detención de los dos ocupantes de la camioneta.

El cantante pasó la noche en la comisaría cuarta de Benavídez y permaneció incomunicado. Durante las últimas horas, sus familiares se acercaron hasta la dependencia policial para llevarle alimentos, mientras se esperaba que este lunes fuera trasladado para prestar declaración ante la Justicia.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez. Tanto Callejero Fino como su acompañante quedaron imputados por un delito relacionado con la portación ilegal de un arma de guerra.

La situación judicial genera especial preocupación debido a las características del arma secuestrada. La pistola era una Glock calibre .40 y tenía la numeración suprimida, un elemento que será analizado durante la investigación. Según TN, la pena mínima prevista para la portación ilegal de armas es de tres años y seis meses, por lo que se trata de un delito que no resulta excarcelable.

La detención también modificó la agenda laboral del cantante. Callejero Fino tenía previsto participar de un show en el Movistar Arena, pero su situación judicial le impidió cumplir con ese compromiso.

A través de un comunicado, el sello discográfico del artista informó que se encuentra atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades. Además, pidió paciencia y respeto hacia el músico y su familia mientras avanza el proceso.

No es la primera vez que Callejero Fino enfrenta un conflicto con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió cinco meses en un penal y luego continuó la condena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica. En agosto de 2023 anunció junto a su abogado que aquella causa había finalizado y que se encontraba completamente en libertad.

Ahora, la investigación deberá determinar las circunstancias en las que el arma llegó al interior de la camioneta y establecer la responsabilidad de cada uno de los ocupantes. El próximo paso será la declaración del cantante ante la Justicia.