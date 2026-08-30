El cantante Callejero Fino fue detenido este domingo en Tigre luego de ser interceptado mientras circulaba en una camioneta sin patente. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un arma de fuego en el vehículo y el artista quedó detenido junto a otro hombre que lo acompañaba. Ambos fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.

El músico, cuyo nombre es Lautaro René González, tiene 31 años y se encontraba al volante de la camioneta cuando fue detenido. En el asiento del acompañante viajaba otro hombre, identificado como S. J. R., de 27 años.

Según informaron fuentes policiales a TN, el vehículo fue interceptado durante un operativo realizado en el partido de Tigre. Uno de los elementos que llamó la atención de los efectivos fue que la camioneta circulaba sin patente.

Al revisar el vehículo, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40. El arma tenía la numeración suprimida, una característica que agravó la situación judicial de los dos ocupantes.

Tras el procedimiento, intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que ordenó la detención de ambos hombres. La causa quedó caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra.

Dijo que iba al cumpleaños del novio de María Becerra

En el momento de la identificación, Callejero Fino explicó a los policías que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra. Sin embargo, pese a la explicación, el cantante quedó detenido por la situación vinculada con el arma encontrada en la camioneta.

La detención ocurrió además en un momento de gran exposición para el artista. Callejero Fino tenía previsto realizar una presentación este domingo en el Movistar Arena, por lo que su situación judicial podría afectar sus compromisos profesionales.

El músico es uno de los referentes del movimiento RKT y durante los últimos años alcanzó una importante popularidad en la escena urbana argentina.