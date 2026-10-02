La Justicia le concedió este viernes 2 de octubre la prisión domiciliaria a Callejero Fino, el cantante de RKT que permanece detenido desde hace más de un mes por una causa vinculada con la portación ilegal de un arma de guerra. La resolución establece que podrá cumplir la medida en su vivienda de Pilar, bajo monitoreo electrónico, una vez que el fallo quede firme.

El artista, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, había recibido la prisión preventiva el martes, luego de que se considerara que existía riesgo de fuga. Sin embargo, su defensa solicitó una medida menos restrictiva y propuso que permaneciera en su domicilio mientras continúa la investigación.

La jueza aceptó el pedido y tuvo en cuenta que tanto la pareja como la madre del músico se comprometieron a recibirlo y acompañarlo durante el cumplimiento de la medida. También se consideró un informe socioambiental favorable sobre la vivienda en la que permanecerá.

La resolución establece que el cantante no podrá abandonar los límites del domicilio y deberá utilizar una tobillera electrónica. En caso de incumplir las condiciones impuestas, el beneficio podría ser revocado.

Mientras se completan los trámites para la instalación del dispositivo de monitoreo, se prevén controles policiales semanales, en días y horarios discontinuos.

Por qué detuvieron a Callejero Fino

El músico fue detenido el pasado 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre. Durante un operativo, efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin las chapas patentes colocadas.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40, con la numeración limada y 12 municiones, que estaba ubicada en el panel de la puerta del conductor.

El procedimiento terminó con la detención del cantante y de un familiar que lo acompañaba. Posteriormente, las pericias determinaron que el arma estaba en condiciones de ser utilizada y que Alvarenga no contaba con autorización para portarla.

Durante sus declaraciones ante la Justicia, el artista sostuvo que llevaba la pistola porque había recibido reiteradas amenazas de su exmánager, Carlos Mauricio Fernández. Este argumento fue considerado por la magistrada, que resolvió modificar la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración del arma.

A pesar del cambio en su situación procesal, la investigación continuará y la prisión domiciliaria todavía puede ser apelada por las partes.