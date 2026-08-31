La situación judicial de Callejero Fino sumó un nuevo capítulo este lunes: luego de declarar ante la Justicia por la causa iniciada tras el hallazgo de un arma en la camioneta que conducía, su abogado, Ignacio Barrios, renunció a la defensa por diferencias con el cantante respecto de la estrategia a seguir.

El músico, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, decidió prestar declaración ante el fiscal Cosme Iribarren, pese a que su abogado le habría recomendado adoptar otra postura. Durante la indagatoria, negó que la pistola Glock calibre .40 encontrada dentro del vehículo fuera de su propiedad.

Tras finalizar la audiencia, Callejero Fino fue trasladado nuevamente a la Comisaría 4ª de Benavídez, donde continuará detenido mientras avanza la investigación.

Según informó TN, Barrios decidió apartarse de la representación del artista luego de la declaración debido a las diferencias que mantenían sobre cómo encarar la defensa judicial.

La detención ocurrió el domingo en Villa La Ñata, partido de Tigre. Callejero Fino conducía una Volkswagen Amarok y viajaba acompañado por otro hombre de 27 años cuando fueron interceptados durante un control.

Los efectivos habían advertido que la camioneta circulaba sin las chapas patente colocadas. Al inspeccionar el vehículo encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

Antes de renunciar, Barrios había explicado que la camioneta circulaba sin patente porque el cantante había estado grabando un videoclip y había decidido retirarla para evitar que el dominio apareciera en las imágenes.

Se agravó la acusación contra Callejero Fino

La causa también tuvo otro giro durante este lunes. La acusación contra el referente del RKT pasó de tenencia ilegal a portación ilegal de arma de guerra.

La situación judicial del cantante también está atravesada por sus antecedentes. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Cumplió cinco meses dentro de un penal y posteriormente continuó la pena bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

Ahora, mientras permanece detenido, Callejero Fino deberá designar una nueva defensa para continuar afrontando la investigación.