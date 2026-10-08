Callejero Fino protagonizó un emotivo reencuentro con su hijo Karim Yadiel, de 9 años, luego de pasar más de un mes detenido. El encuentro ocurrió en la vivienda de La Lonja, partido de Pilar, donde el cantante cumple prisión domiciliaria.

El momento fue compartido en redes sociales por Jéssica Belén, pareja del artista. En el video se observa al niño correr hacia su padre y abrazarlo entre lágrimas, mientras el cantante le expresa cuánto lo extrañó y le pide disculpas.

“Perdoname, te amo”, le dijo Callejero Fino durante el abrazo. Su hijo respondió con emoción y permaneció varios segundos junto a él en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El reencuentro se produjo pocos días después de que la Justicia le concediera la prisión domiciliaria. El músico deberá permanecer en una vivienda de La Lonja bajo monitoreo electrónico y al cuidado de su pareja.

Callejero Fino había sido detenido el 30 de agosto durante un control vehicular en Tigre. En la camioneta en la que circulaba, la Policía encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y 12 municiones.

La causa continúa bajo la figura de portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración. La Justicia también tuvo en cuenta amenazas y hostigamientos que el cantante atribuyó a su exmánager al momento de evaluar la prisión domiciliaria.

Mientras avanza el expediente judicial, el cantante ya pudo reencontrarse con su familia y protagonizó uno de los momentos más emotivos desde su detención.