Callejero Fino seguirá detenido e incomunicado luego de declarar ante la Justicia por el arma que la Policía encontró en la camioneta que conducía en Tigre. El cantante negó durante la indagatoria que la pistola Glock calibre .40 fuera suya, pero continuará alojado en la Comisaría 4ª de Tigre, en Benavídez.

Qué dijo sobre el arma

Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue indagado por el fiscal Cosme Iribarren, del Departamento Judicial de San Isidro. Ante la Justicia, negó que la pistola Glock calibre .40 encontrada dentro de la Volkswagen Amarok le perteneciera.

El arma tenía la numeración suprimida y fue secuestrada durante el procedimiento realizado por la Patrulla Municipal de Tigre. Alvarenga circulaba junto a otro hombre cuando los agentes detuvieron la camioneta porque no tenía las patentes colocadas.

Por qué seguirá detenido

El cantante está acusado por los delitos de portación ilegal de un arma de guerra y suspensión de la numeración registral. La portación ilegal de un arma de guerra contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión, por lo que el delito no resulta excarcelable en principio.

Tras finalizar la audiencia, Alvarenga fue trasladado nuevamente a la Comisaría 4ª de Tigre, donde permanecerá detenido e incomunicado mientras continúa la investigación.

La camioneta sin patente

El procedimiento ocurrió en la zona de calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata. Los efectivos detectaron que la Volkswagen Amarok circulaba sin los dominios colocados y decidieron detenerla para identificar a sus ocupantes.

Durante la requisa encontraron la pistola Glock calibre .40. La defensa había explicado previamente que la camioneta no tenía patentes porque estaba siendo utilizada para la grabación de un videoclip y se buscaba evitar que apareciera el número de identificación del vehículo.

Se quedó sin abogado

La situación judicial del músico sumó además otro inconveniente. Ignacio Barrios, quien hasta este lunes era su abogado, renunció a la defensa luego de la indagatoria debido a diferencias con el cantante respecto de la estrategia que debía seguirse en la causa.

Mientras se define quién asumirá su representación legal, Callejero Fino continuará detenido y la Justicia deberá avanzar sobre las pruebas para determinar quién tenía la posesión del arma encontrada dentro de la camioneta.