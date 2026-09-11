La situación judicial de Callejero Fino sumó un nuevo capítulo luego de que su abogado, Diego Storto, revelara detalles sobre las pericias realizadas a la pistola Glock calibre .40 encontrada en la camioneta del cantante. Según sostuvo el letrado, el arma “no participó de ningún ilícito”, mientras la Justicia continúa investigando su procedencia y las circunstancias en las que llegó al vehículo.

Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, permanece detenido desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado mientras circulaba por Villa La Ñata, en Tigre, a bordo de una Volkswagen Amarok sin patente. Durante el procedimiento, la Policía encontró una Glock calibre .40 con la numeración suprimida y municiones.

El artista declaró durante más de tres horas ante la Fiscalía de Benavídez y, tras la audiencia, su defensor habló públicamente sobre una de las pruebas centrales del expediente.

“El arma no tiene pedido de secuestro”, afirmó Storto y aseguró que, a partir de los estudios realizados, no existirían indicios de que haya sido utilizada previamente en un hecho delictivo. Se trata, por el momento, de la postura sostenida por la defensa en la causa.

Qué dijo Callejero Fino sobre el arma

Desde el inicio de la investigación, el cantante negó que la pistola fuera de su propiedad. Su abogado señaló además que Alvarenga no explicó públicamente cómo habría llegado el arma hasta la camioneta y reconoció que no cuenta con autorización para portarla.

La pistola fue sometida a pericias y se determinó que estaba apta para efectuar disparos. Como tenía la numeración suprimida, los investigadores también realizaron procedimientos para intentar recuperar sus datos originales y establecer su procedencia.

Storto anticipó, además, que durante los próximos días presentará entre cinco y seis testimonios con los que intentará respaldar la versión brindada por el músico ante la Justicia. También señaló que podrían surgir nuevos nombres y medidas dentro de la investigación.

Mientras tanto, Callejero Fino continuará detenido. La causa avanza por la portación ilegal de un arma de guerra y la Justicia deberá resolver cómo continúa su situación procesal.