Jonathan Calleri volverá a cruzarse con Boca. El delantero argentino, actualmente capitán de San Pablo, enfrentará al Xeneize por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en una serie que tendrá un condimento especial por su pasado en el club argentino.

El atacante tuvo un destacado paso por Boca en 2015, cuando fue bicampeón bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Ahora, varios años después, tendrá que enfrentarlo con la camiseta del conjunto brasileño.

Calleri habló sobre el próximo enfrentamiento y reconoció que será especial para él. El cruce marcará además su regreso a La Bombonera, donde supo convertirse en uno de los delanteros queridos por los hinchas.

San Pablo se metió entre los ocho

San Pablo aseguró su clasificación a los cuartos de final luego de vencer 3-1 a Bolívar en el Morumbí. Calleri fue protagonista del triunfo y convirtió uno de los goles del conjunto paulista.

El equipo brasileño será ahora el rival de Boca en la próxima instancia continental. La serie se disputará entre el 8 y el 17 de septiembre, con la expectativa puesta en un duelo que tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de Calleri frente al club que lo lanzó al fútbol internacional.