Cámara de proveedores le pidió a RAFA S.A. que se instale en Iglesia

El presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric), Víctor Grau, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que le solicitaron a la empresa RAFA S.A., integrante del consorcio que construirán parte del campamento modular de Vicuña junto a PowerChina y Beijing Chengdong, que instalen su base operativa en Iglesia.

"Se lo hemos pedido al gobierno, se lo hemos pedido a Vicuña y ahora también lo vamos a hablar con esta gente de China, con los sanrafaelinos que están acá", afirmó Grau, en referencia a RAFA S.A., la empresa santafesina que tendrá a cargo las tareas en terreno del megaproyecto.

El dirigente explicó que ya realizaron un primer contacto por correo electrónico con la firma. "Le decimos a todas las empresas que vienen acá que lo único que pedimos es que se instalen en Iglesia. No pedimos contrato ni nada. Instálense y después veremos si salen los contratos", sostuvo.

Grau fue contundente al describir la realidad actual del departamento: "Hoy, para nosotros, una empresa que está instalada en San Juan y que trabaja en Veladero o en Vicuña y pasa por Iglesia, nos da lo mismo. No nos beneficia que sea de San Juan, de Japón, de China o de la India. El impacto real no llega".

El presidente de Aituric advirtió que la falta de arraigo empresarial es el principal problema que enfrenta Iglesia después de más de 20 años de actividad minera en la zona. "Si las empresas no se instalan en Iglesia, el departamento no se va a desarrollar jamás. Vicuña tenía acá una loguera, una infraestructura más o menos instalada, y decidieron irse al parque industrial de Albardón. Iglesia queda como un lugar de paso", lamentó.

"Las empresas que ganan licitaciones millonarias no generan impacto en el pueblo. No contratan gente local, no alquilan propiedades, no consumen en los comercios. Y nosotros, los iglesianos, que somos los que damos la licencia social, vemos pasar la riqueza sin que nos llegue", afirmó.

Víctor Grau, presidente de AITURIC. Foto: (archivo)

Grau también criticó la falta de infraestructura básica en el departamento: "No tenemos terminal de ómnibus, no tenemos aeropuerto, no tenemos parque industrial, no tenemos un instituto de capacitación minera. Eso es gravísimo. Si hubiese una escuela secundaria con orientación minera, hoy estaríamos metiendo a todos los chicos en Vicuña".

El dirigente advirtió además que el descontento social en Iglesia crece día a día. "El pueblo está cansado de promesas. La licencia social se va degradando. Somos un departamento de 9.000 habitantes que tiene 1.000 desocupados. No puede ser que después de 20 años de minería sigamos con pobreza. Y esto no es culpa de la minería, es culpa del gobierno. Porque no ha sabido generar identidad minera e integración con lo local", sentenció.

Consultado sobre la posibilidad de que RAFA S.A. y PowerChina se instalen en Iglesia, Grau respondió: "Ojalá que sí. Pero la única manera de que el desarrollo llegue es que las empresas se instalen acá, que instalen galpones, oficinas, que traigan gente a vivir, que alquilen casas, que construyan. Si no, Iglesia va a seguir siendo un lugar de paso y vamos a seguir viendo pasar la riqueza sin que nos toque".