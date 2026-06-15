Cámaras e inhibidor de señal: equipos de espionaje encontrados al extitular de Arsat

La situación judicial de Facundo Leal, quien fuera titular de la empresa estatal ARSAT, se agravó tras los operativos realizados por la Policía Federal en sus propiedades. En el marco de una investigación por presunto robo de equipamiento tecnológico y posibles maniobras de corrupción, los agentes hallaron una valija que contenía 19 dispositivos destinados a tareas de inteligencia y vigilancia.

El arsenal tecnológico estaba compuesto por cámaras ocultas y micrófonos de tamaño reducido, ingeniosamente camuflados en elementos de uso cotidiano. Entre los objetos secuestrados se encontraban anteojos, llaves de vehículos, controles remotos, lapiceras y hasta un mouse de computadora, todos equipados con sistemas de grabación. Además de estos elementos, la justicia incautó un detector de radiofrecuencia diseñado para localizar dispositivos espía, un mini rastreador satelital GPS con micrófono incorporado y un teléfono satelital Iridium 9555, reconocido como uno de los modelos más avanzados a nivel global.

Durante los procedimientos, también se encontró un inhibidor de señal con capacidad para anular redes de telefonía celular, conexiones de internet inalámbrico y sistemas de geolocalización. Este aparato permite dejar incomunicada a cualquier persona que se encuentre dentro de su radio de acción. Actualmente, todos estos equipos están siendo analizados por peritos especializados para determinar si contienen información relevante para la causa judicial.

Los allanamientos no solo revelaron tecnología de espionaje, sino también importantes sumas de dinero en efectivo y sustancias ilícitas. En el departamento que el exfuncionario posee en el barrio porteño de Palermo, los efectivos encontraron más de 650.000 dólares, junto con cocaína y diversas drogas sintéticas. Paralelamente, en una vivienda situada en la provincia de Mendoza, se hallaron cerca de 1.7 millones de dólares adicionales, lo que eleva la cifra total incautada a 2.4 millones de dólares.

La investigación, liderada por el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, busca establecer el origen lícito de estos fondos y si existen vínculos con otras actividades criminales. Por el momento, Leal continúa detenido en dependencias de la Policía Federal sin el beneficio de la fianza, mientras la justicia profundiza sobre las posibles conexiones y el uso final que se le daba a los sofisticados equipos encontrados en su poder.