San Juan inició el receso invernal este lunes seis de julio de 2026 con una actualización en el sistema de transporte público. El Ministerio de Gobierno informó que la Red Tulum modificó sus horarios de circulación en toda la provincia debido a las vacaciones.

Ante este escenario, la Dirección de Coordinación de Red Tulum explicó que "las aplicaciones disponibles permiten acceder de manera gratuita a información sobre recorridos, paradas y horarios vigentes durante este período".

Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar las plataformas digitales antes de salir para planificar sus traslados con tiempo. Según señalaron desde el área oficial, "revisar estas herramientas antes de cada viaje facilita la organización de los desplazamientos y evita inconvenientes derivados de las modificaciones temporales en la frecuencia del servicio".

Existen diversas opciones tecnológicas para que la comunidad se mantenga informada sobre los recorridos y horarios programados de toda la red provincial. Entre ellas se encuentra Google Maps, que ofrece navegación paso a paso y alertas de trasbordos, y Wara San Juan, que brinda datos dinámicos sobre la llegada de las unidades a la parada. También están disponibles Treep y Moovit, esta última permite guardar paradas favoritas, junto a Bus2 con su interfaz cartográfica y OpenStreetMap con mapas colaborativos.

Finalmente, se remarcaró que "contar con información actualizada contribuye a optimizar el uso del sistema de transporte público y mejora la experiencia de viaje mediante recursos digitales accesibles para toda la comunidad".