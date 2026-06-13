Cambio de tarjeta amarilla por el VAR, la nueva regla del Mundial

El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles marcó un hito para el Mundial 2026. En el estreno del Grupo D, una intervención tecnológica modificó el rumbo de las sanciones disciplinarias mediante un procedimiento nunca visto en torneos anteriores. La situación ocurrió cuando la pelota ya se encontraba en juego tras una reanudación.

El árbitro neerlandés le había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla al estadounidense Tim Ream. No obstante, los asistentes llamaron a una revisión al notar un posible error. Tras observar las imágenes, el juez determinó que el defensor no había tocado a Miguel Almirón, quien es una de las figuras de Paraguay. En consecuencia, se le retiró la tarjeta a Ream y Almirón recibió la amonestación por simular.

Esta implementación responde a la ampliación de las facultades del VAR para esta edición. La herramienta ahora puede asistir en jugadas de gol, penales, tarjetas rojas, confusión de identidad o incluso en saques de esquina concedidos de forma claramente errónea.

El reglamento advierte que "Si el juego se reanuda después de ser detenido, el árbitro únicamente podrá llevar a cabo una revisión, e imponer la sanción disciplinaria correspondiente, en casos de confusión de identidad (fue el caso), ante una posible infracción conducente a la expulsión relacionada con conducta violenta o por escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante o humillante".