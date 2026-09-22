La Asociación del Fútbol Argentino modificó a último momento el inicio de la venta de entradas para los próximos amistosos de la Selección Argentina en el estadio Monumental. Los tickets, que inicialmente iban a comercializarse este martes 22 de septiembre, finalmente saldrán a la venta el jueves 24 desde las 18.

La medida alcanza a los encuentros ante Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre, y Benín, que se disputará el martes 6. Este último tendrá un condimento histórico: será el partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

Cómo comprar las entradas para la despedida de Messi

La venta será únicamente de manera online mediante la plataforma Deportick. No habrá expendio presencial en las boleterías del estadio Monumental.

Los precios establecidos para ambos encuentros arrancan en $90.000 para las populares, mientras que los menores de entre 3 y 10 años abonarán $29.000 en ese sector.

Las plateas Alta Sívori y Centenario tendrán un valor de $180.000, mientras que la Media Sívori y Centenario costará $320.000.

La Platea Alta San Martín y Belgrano también tendrá un precio de $320.000; la Baja San Martín y Belgrano llegará a $450.000 y la Media San Martín y Belgrano será la más cara, con un valor de $480.000.

El último partido de Messi con la Selección Argentina

Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre en el Monumental, en un encuentro que marcará el cierre de la etapa de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Antes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y el sábado 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en River.