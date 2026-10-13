Cambios en el gas: cómo conservar el subsidio de Zona Fría

El Gobierno nacional oficializó cambios en el Régimen de Zona Fría mediante la Ley 27.828 y el decreto 1161/2026 para redefinir el acceso a los descuentos en las tarifas de gas. La reforma impulsada por el Congreso establece que residir en una zona beneficiada ya no garantiza el descuento automático, por lo que cada usuario deberá verificar su situación para no perder la bonificación.

Para continuar recibiendo el beneficio, el trámite central consiste en realizar la inscripción obligatoria en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir con las condiciones socioeconómicas fijadas. La normativa aclara que el descuento adicional solo se aplicará sobre los Consumos Base de cada hogar y no sobre la totalidad del gas consumido en la vivienda.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga artículos de la Ley 27.637 que ampliaban la cobertura territorial del régimen. Asimismo, se fijó una excepción para los residentes de la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna, quienes mantendrán el tratamiento diferenciado de la norma anterior.