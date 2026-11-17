El Gobierno nacional estableció nuevas reglas para el transporte ferroviario de cargas y avanzó en el proceso de privatización de las vías. La decisión puede tener consecuencias para San Juan, que busca recuperar ramales y desarrollar un circuito logístico para trasladar la producción de sus principales proyectos de cobre hacia los puertos de exportación.

La medida fue oficializada este lunes 16 de noviembre mediante la Resolución 1984/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece pautas complementarias para implementar el sistema de acceso abierto, que permite que distintos operadores utilicen la infraestructura ferroviaria bajo determinadas condiciones, independientemente de quién tenga a su cargo la administración de las vías.

En ese escenario, una de las compañías que aparece vinculada a la disputa por el negocio ferroviario es Rio Tinto, que evalúa participar como inversora asociada a un operador del Belgrano Cargas. La información fue publicada originalmente por el portal Letra P el 28 de octubre. Según ese medio, la minera trabajaba en una propuesta para sumarse al proceso sin competir directamente por la concesión. Hasta ahora no hubo un anuncio oficial de la empresa que confirme su ingreso.

La compañía tiene vínculos con San Juan a través de Nuton, su emprendimiento tecnológico, que posee una participación cercana al 17% en McEwen Copper, titular del proyecto Los Azules, en Calingasta. Además, mantiene un acuerdo para evaluar tecnologías de lixiviación en ese yacimiento.

Rio Tinto también tuvo vinculación con Altar, en Calingasta, a través de Nuton, que en 2024 acordó una opción para adquirir el 20% indirecto del proyecto. Sin embargo, en noviembre de 2025 desistió de esa operación, aunque ambas compañías dejaron abierta la posibilidad de un acuerdo para aplicar su tecnología de biolixiviación.

Dos estaciones para el cobre sanjuanino

Más allá de la posible participación de Rio Tinto, San Juan tiene un esquema logístico propio que busca aprovechar la red ferroviaria nacional. Como informó DIARIO HUARPE en agosto, el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, explicó que el proyecto contempla dos puntos principales de transferencia de cargas.

La estación Jáchal recibiría la producción del distrito Vicuña, donde se encuentran Josemaría y Filo del Sol, mediante la Ruta 150. En tanto, Cañada Honda concentraría los minerales de Los Azules y El Pachón. Desde esta última estación, las cargas podrían utilizar la conexión ferroviaria hasta Las Lomitas, en Albardón, para incorporarse a la línea San Martín y continuar hacia el puerto de Rosario.

La provincia consiguió que el ramal Albardón-Jáchal, de 175 kilómetros y fuera de servicio desde hace décadas, fuera incorporado al paquete de licitación de la línea San Martín. Sin embargo, su recuperación requiere inversiones y trabajos técnicos: las vías originales tienen trocha angosta y deben adaptarse al ancho de la red San Martín, además de ser renovadas para soportar trenes de carga de gran escala.

Martín había señalado que, para que el sistema resulte rentable, el objetivo es operar con vagones de 50 toneladas y formaciones de hasta 60 vagones con dos locomotoras.

El esquema provincial depende de que los ramales estén operativos y tengan capacidad para recibir formaciones de carga de gran escala. Por eso, el resultado de la licitación ferroviaria y las inversiones que se comprometan para recuperar la infraestructura serán determinantes para que el proyecto pueda avanzar.

Las nuevas reglas para utilizar las vías

El sistema de acceso abierto fue establecido originalmente por la Ley 27.132 y reglamentado mediante el Decreto 1027/2018. La nueva Resolución 1984/2026 incorpora normas complementarias para establecer cómo deberán relacionarse las empresas que administren las vías y los operadores interesados en utilizarlas.

La normativa busca establecer reglas comunes, transparentes y no discriminatorias. Entre otros aspectos, contempla procedimientos para solicitar el acceso, acordar las condiciones de circulación y organizar la utilización de la capacidad disponible. También establece criterios para evitar que los administradores de las vías favorezcan a operadores vinculados a sus propios grupos económicos.

La medida está directamente relacionada con el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, que contempla la concesión de la infraestructura ferroviaria y la participación de distintos operadores. En ese esquema, el Gobierno busca separar la administración de las vías de la prestación del servicio de transporte.

Sin embargo, la resolución no implica que los ramales estén automáticamente disponibles para cualquier empresa. Su utilización dependerá del estado de las vías, la capacidad de cada tramo y las condiciones técnicas y de seguridad. Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá elaborar una propuesta de régimen sancionatorio para los operadores, que posteriormente tendrá que aprobar el Ministerio de Economía.

La apertura de ofertas para la concesión de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza fue prorrogada hasta el 21 de diciembre de 2026. Para San Juan, esa definición será clave: de quién administre la infraestructura, las inversiones que se realicen y las condiciones de circulación dependerá que los ramales proyectados puedan convertirse en una alternativa real para transportar el cobre de Los Azules, El Pachón y Vicuña hacia los puertos de exportación.