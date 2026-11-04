Cami Homs reveló el difícil momento que vivió tras separarse de De Paul

Cami Homs atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida al separarse de Rodrigo De Paul. En una entrevista con GrowingVoice Podcast, la modelo se sinceró sobre la fuerte presión de la prensa.

"Hay muchísimos programas en los que les gusta hablar de la vida de los demás y es algo que a mí nunca me va a gustar", expresó la pareja de José Sosa. Y agregó: "Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y cómo soy. Más de una vez quizá mandar a la mier... a más de uno".

"Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte, yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba supersensible y fue ahí cuando más se aprovecharon", relató. A pesar del impacto público, aseguró que la percepción exterior no coincidía con su realidad cotidiana.

"La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar", explicó. Asimismo, la modelo se refirió a cómo logró rehacer su vida junto al "Principito" Sosa: "Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia".

A medida que se acerca el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para el 19 de diciembre, surgieron consultas sobre la celebración. En ese marco, Cami Homs fue abordada por el notero Fede Flowers para el programa LAM de América.

"¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijos?", le preguntó el periodista. "Sí, claro. Y nada, todo bien", contestó de forma serena. Ante la duda de si los chicos le comentaban sobre el tema, afirmó: "No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada que decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos".

Al consultarle si había recibido invitación para la boda del futbolista y la cantante, la respuesta fue contundente: "No, no, no. Claramente que no". Luego le reiteraron si existía posibilidad de ser convocada debido a la relación cordial por sus hijos y ella insistió: "Está todo bien, pero no, claramente que no".

Finalmente, al preguntarle qué haría si le llegara un sobre con la invitación para la ceremonia, Cami Homs cerró el tema con cierta ironía: "Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual".