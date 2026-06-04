Cami Mayan contó si las mujeres de la Selección la dejaron fuera del grupo

A menos de una semana para el inicio del Mundial 2026, Cami Mayan volvió a estar en el centro de la escena tras mostrarse rodeada de las parejas de los futbolistas de la Selección Argentina. La influencer participó en un evento de Carolina Calvagni donde se la vio muy cerca de Valentina Cervantes y Julia Silva, lo que despertó curiosidad sobre su trato actual con el grupo que integró durante años.

Al ser consultada sobre estos encuentros, ella explicó que "Con varias tengo buena relación. La verdad es que yo siempre trato de mantener las relaciones que hago, las amistades que me hago cuando son personas piolas, así que como con cualquier otra amiga que tengo, sucede lo mismo".

Aunque el vínculo con algunas de ellas se fortaleció en la previa de Qatar 2022, su realidad cambió tras la separación de Alexis Mac Allister. Si bien abandonó el grupo de mensajería que compartían las mujeres, Mayan aseguró que los lazos personales siguen vigentes. Sin embargo, prefirió no entrar en comparaciones sobre si las chicas la prefieren a ella antes que a Ailén Cova, actual pareja del jugador.

Al respecto fue tajante y dijo que "Yo no sé quién especula eso, pero bueno, no me interesa". Su intención parece ser mantenerse alejada de los conflictos mediáticos, ya que señaló que "No me gusta meterme en la vida de los demás, quedo enganchada con algo que no tiene que ver con mi vida y se termina ensuciando todo".

En cuanto a su ex compañero, la panelista mantuvo una postura de distancia absoluta. Al referirse al futbolista, manifestó que "No tengo nada que decir del tema porque es algo que yo no traigo a mi vida de ninguna forma. Para mí no hay nada más que hablar ni nada en lo que meterme".

El único punto donde dio detalles técnicos fue sobre la causa judicial por compensación económica que inició tras haber pausado su carrera en Europa durante años. Sobre el estado del expediente, precisó que "Estaban revisando la última apelación nuestra, si no me confundo. Y se mantuvo ahí".

Llevar adelante este proceso legal no resulta sencillo para ella debido a la exposición que conlleva. La joven admitió que "Es algo que trato de no traer porque sé que genera un montón de controversia. A veces se hace público cuando uno no quiere, y es súper incómodo para mí haber tenido que hacer eso".

Su prioridad actual es la tranquilidad, por lo que concluyó que "Trato de no meterme ahí para no generar quilombo para ninguna parte". Recientemente también tuvo que enfrentar comentarios violentos en redes sociales tras la viralización de unas fotos suyas, ante lo cual reaccionó preguntando "¿Tan mal estamos?".