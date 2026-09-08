Camila Galante reveló la crisis con Paredes y cómo salvaron la relación

La relación entre Camila Galante y Leandro Paredes, que inició durante la adolescencia cuando ella tenía 17 años y él 15, comenzó en secreto y fue fortaleciéndose con el tiempo a pesar de la timidez y el miedo a la opinión ajena. El constante crecimiento profesional del futbolista implicó mudanzas frecuentes para seguir ligas, clubes y traslados al exterior.

A lo largo de esta trayectoria aparecieron trascendidos de infidelidades y episodios mediáticos que afectaron al matrimonio, aunque la determinación de respaldarse mutuamente terminó prevaleciendo sobre las especulaciones de la prensa gracias al diálogo sostenido.

Durante una entrevista concedida a la periodista Pía Shaw para el diario La Nación, la empresaria repasó la trayectoria del vínculo y dejó en claro el sentido de pertenencia compartida al señalar: "Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo juntos, nos equivocamos".

La empresaria reconoció que el camino tuvo altibajos y complejos desencuentros cotidianos, manifestando: "Nos hemos peleado, no es todo color de rosas, obviamente, pero bueno, yo creo que eso es elegir a la persona. Cuando elegís y admiras, todo camina".

Para superar las discusiones y desacuerdos sin acumular rencores, el matrimonio aplica una pauta estricta que resumieron con la frase: "No nos gusta ir a dormir enojados". La rutina de Paredes entre sus compromisos deportivos en Boca Juniors y la Selección Argentina exige una dinámica ágil para saldar diferencias de forma rápida y evitar conflictos prolongados.

Tras haber realizado una celebración con amigos en 2017, la pareja proyecta organizar una nueva fiesta para festejar sus 10 años de casados y mantiene abiertas las posibilidades de agrandar la familia en el futuro, reafirmando el trabajo diario como pauta central para consolidar la unión.