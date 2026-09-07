Camila Galante reveló los problemas de matrimonio que tiene con Paredes

La historia entre Leandro Paredes y Camila Galante se remonta a la adolescencia. Tras 18 años de convivencia, un matrimonio celebrado en 2017 y tres hijos en común llamados Victoria, Giovanni y Lautaro, la pareja continúa apostando al crecimiento compartido mientras reside en Argentina.

En una entrevista concedida a Pía Shaw para La Nación, la influencer reflexionó sobre el camino recorrido y los pilares del vínculo. "Somos muy compañeros los dos, crecimos juntos, la mitad de nuestra vida la vivimos juntos y aprendimos todo", expresó Galante. Asimismo, la pareja atravesó distintos momentos complejos a lo largo del tiempo. "Nos hemos peleado, no es todo color de rosas, obviamente, pero bueno, yo creo que es elegir a la persona. Cuando elegís y admiras, todo camina", se sinceró.

Las crisis no resultaron un impedimento para la continuidad del proyecto familiar, ya que siempre consideraron que las diferencias no ameritaban una ruptura definitiva. "Nunca nos vamos a dormir enojados", reconoció al describir la dinámica cotidiana. En ese sentido, añadió: "Somos los dos así, tratamos de crecer y de ir para adelante".

Respecto al futuro familiar, Galante no descartó la búsqueda de un cuarto hijo junto al futbolista de Boca, quien la observaba con muestras de afecto durante la charla. "Él quiere", reveló la empresaria, antes de completar: "A mí me encanta ser mamá, siento que es mi rol, así que podría uno más".