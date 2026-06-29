Camila Morrone vio a Lionel Messi en Dallas con un look albiceleste

Camila Morrone viajó a Dallas para presenciar la victoria de Argentina ante Jordania por 3 a 1. La modelo, hija de Lucila Polak, registró cada detalle de su paso por el estadio, desde la preparación previa hasta el inicio del juego. En sus plataformas digitales, la joven compartió su entusiasmo y afirmó que "El orgullo que tengo de ser Argentina nunca lo van a entender. Sueño cumplido verlo a Messi en persona en el Mundial".

Para alentar a la selección, eligió un diseño que transformó la camiseta oficial en un top asimétrico combinado con un pantalón de jean blanco. El conjunto incluyó un sombrero celeste y maquillaje con líneas en el rostro, un gesto tradicional de la hinchada argentina. Esta actividad forma parte de una costumbre familiar que Morrone compartía con su madre desde hace años.

La actriz se mostró ilusionada respecto al avance del equipo en la competencia deportiva. Tras finalizar el encuentro, envió un mensaje de apoyo para los jugadores al escribir "¿nos vemos en el final, dale? VAMOS CHICOS, OTRA COPA", reafirmando el vínculo con sus raíces a pesar de su carrera en el exterior.