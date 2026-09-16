Camila rompió el silencio sobre las fiestas sexuales a las que iría Paredes

La divulgación de un pacto íntimo en el matrimonio de Leandro Paredes y Camila Galante generó un fuerte impacto mediático. La controversia surgió a partir de las declaraciones del periodista Santiago Riva Roy en la plataforma Bondi Live, donde expuso detalles sobre la dinámica sentimental del mediocampista de Boca Juniors y su esposa.

Según el relato del comunicador, una persona de su entorno cercano mantuvo un encuentro con el futbolista, lo que derivó en la revelación de particularidades sobre la convivencia de la pareja. Durante la emisión, el periodista afirmó que "tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas. No es infiel porque ella le deja voltearse a la que quiera, y él banca a toda la familia de ella".

En esa misma línea, Riva Roy profundizó sobre las condiciones de la relación y sostuvo que es "una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera". Asimismo, detalló los lugares donde presuntamente se realizaban estos encuentros al señalar que "apuntan a Fran porque es en la casa del hermano de Tini donde se hacen los asaditos y las volteadas. Mi amiga que estuvo con Paredes, fue en la casa de Stoessel, en un asado".

La información presentada también hizo referencia a una supuesta tirantez entre el jugador y su padre, motivada por el sostén financiero destinado a la familia de Galante. Frente a la repercusión de estos datos, la esposa del deportista optó por manifestarse en las redes sociales.

Su reacción consistió en dejar emojis de risas en una publicación digital donde el periodista explicaba la situación, gesto interpretado en el entorno virtual como una negativa ante las versiones difundidas.