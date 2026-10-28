Camilo en Mendoza 2026 fecha, entradas y detalles del recital

Camilo llegará por primera vez a Mendoza el lunes 2 de noviembre, con un espectáculo que combinará sus grandes éxitos con las canciones de su quinto álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores. El recital comenzará a las 22 en el Arena Maipú Stadium y formará parte de su gira internacional de 2026.

Las entradas se pueden comprar a través de Ticketek y en la boletería del Arena Maipú, donde la venta presencial se realiza únicamente en efectivo. Una agenda de eventos publica valores desde $73.450.

Un show entre éxitos y nuevas canciones

La presentación en Mendoza llegará después de los conciertos del artista en Buenos Aires y de sus actuaciones previstas en otras ciudades argentinas, como Córdoba y Rosario.

La propuesta de la gira tiene como eje su nuevo disco, una producción de 13 canciones inspirada en su experiencia como padre de Índigo y Amaranto. A través de sus composiciones, el músico explora los recuerdos de la infancia, el amor, la identidad y los aprendizajes que acompañan el crecimiento.

En el escenario, ese universo se transforma en un espectáculo con estética de cuento: un pequeño teatro, telas colgantes que evocan las carpas infantiles, un pijama azul y una luna luminosa forman parte de la puesta visual presentada en las primeras fechas del tour.

El repertorio incluye 25 canciones, entre ellas temas del nuevo álbum y éxitos que consolidaron su trayectoria internacional, como “Vida de Rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa Cara”, “Manos de Tijera”, “El Mismo Aire” y “KESI”. También forman parte de la propuesta sus recientes lanzamientos.

En algunos conciertos, Evaluna, esposa del cantante, se sumó al escenario para interpretar colaboraciones como “Por Primera Vez” y “La Medalla”.

El nuevo álbum nació del deseo de Camilo de dejarles enseñanzas a sus hijas a través de la música. Sin embargo, durante el proceso creativo descubrió que esas reflexiones también lo ayudaban a reencontrarse con su propia infancia. “Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, expresó.