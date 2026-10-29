San Juan realizará una nueva caminata para concientizar sobre la prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y la importancia de reconocer sus síntomas a tiempo. La segunda edición de “San Juan Libre de ACV” se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre, a las 17, con salida desde la Estación San Martín, ubicada en avenida España 301 sur.

La iniciativa busca acercar información a la comunidad sobre una afección que puede provocar consecuencias graves si no se recibe atención médica inmediata. La propuesta está dirigida a familias, amigos y vecinos, con el objetivo de promover hábitos saludables y brindar herramientas para identificar las señales de alarma.

La actividad es impulsada por instituciones sanitarias y organizaciones vinculadas con la atención y rehabilitación de pacientes. Bajo el lema “La prevención también se camina”, la jornada combinará la participación comunitaria con la difusión de información para prevenir el ACV.

Cuáles son las señales de alerta

Entre los síntomas que pueden advertir un accidente cerebrovascular se encuentran la desviación de la boca, la pérdida repentina de fuerza en un brazo o una pierna y las dificultades para hablar o comprender. También pueden aparecer alteraciones repentinas de la visión, mareos intensos o problemas para caminar y mantener el equilibrio.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, incluso si desaparecen al poco tiempo, es fundamental solicitar asistencia médica de inmediato. En San Juan se puede llamar al 107 o al 911 para pedir ayuda.

La prevención también depende de los controles

Además de reconocer los síntomas, la prevención incluye realizar controles médicos periódicos y mantener bajo control factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol elevado.

La actividad física regular, evitar el sedentarismo y no fumar también forman parte de las medidas recomendadas para cuidar la salud cardiovascular.

La caminata busca reforzar ese mensaje y recordar que actuar rápidamente ante una sospecha de ACV puede reducir el riesgo de secuelas y mejorar las posibilidades de recuperación.