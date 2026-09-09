Una mujer de 47 años caminó durante tres horas y recorrió unos 15 kilómetros en medio de la nieve para pedir ayuda luego de que la camioneta en la que viajaba con su pareja y sus dos hijos quedara varada en la zona del Cerro Wayle, en Neuquén.

La protagonista fue Sabrina Canepa, quien se encontraba junto a su pareja y sus hijos de 9 y 3 años cuando el vehículo quedó atrapado por la acumulación de nieve sobre la Ruta Provincial 37.

La familia estaba a más de 40 kilómetros de la localidad más cercana y, además, no contaba con señal de teléfono celular, lo que complicó aún más la situación.

Durante unas cinco horas intentaron liberar la camioneta por sus propios medios, pero las condiciones del camino hicieron imposible continuar.

Salió sola a buscar ayuda

Ante la falta de alternativas, Canepa decidió salir caminando sola en busca de asistencia. Para orientarse, siguió las huellas que la camioneta había dejado al ingresar a la zona.

La mujer caminó durante aproximadamente tres horas y recorrió cerca de 15 kilómetros bajo condiciones adversas, hasta que en un punto del trayecto logró obtener señal y comunicarse con las autoridades.

Personal de la Policía de Neuquén inició entonces un operativo y logró encontrarla mientras todavía avanzaba por la ruta.

El rescate de la familia

Tras localizar a la mujer, los efectivos se dirigieron hasta el lugar donde permanecía la camioneta junto al resto de la familia.

El personal policial trabajó para despejar el camino y finalmente logró liberar el vehículo, permitiendo que todos pudieran abandonar la zona.

A pesar de las horas que permanecieron varados y del extenso recorrido realizado por Canepa, ninguno de los cuatro integrantes de la familia necesitó asistencia médica.

Luego del rescate, pudieron continuar el viaje por sus propios medios y regresar a Chos Malal.