Camionero sanjuanino se dio vuelta en San Luis y dio alcoholemia positiva

Un hombre oriundo de San Juan protagonizó un siniestro vial durante la mañana de este domingo en la Autopista Serranías Puntanas. El hecho ocurrió cerca de las 6:30 a la altura del kilómetro 663, en un tramo ubicado entre las localidades de Villa Salles y Justo Daract.

El vehículo involucrado es un camión Mercedes Benz 1634 con semirremolque que transportaba placas de yeso y envases de pintura. Según los datos aportados por la Comisaría Distrito 18, el conductor de 39 años circulaba en sentido oeste a este cuando perdió la estabilidad del rodado por motivos que aún se intentan establecer. El transporte se desvió hacia el cantero central y, al intentar regresar a la calzada, terminó volcado sobre uno de sus laterales, quedando atravesado sobre media ruta.

A pesar de la magnitud del siniestro, el ocupante resultó ileso. Una ambulancia del hospital de Justo Daract arribó al lugar para asistirlo, pero tras el examen los profesionales de la salud confirmaron que no presentaba lesiones y que no era necesario realizar un traslado a un centro asistencial.

No obstante, la situación se agravó cuando efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial efectuaron el correspondiente test de alcoholemia. El examen arrojó un resultado positivo de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

Debido al resultado, las autoridades labraron la infracción correspondiente y dieron inicio a las actuaciones previstas por la normativa vigente. El tránsito en la zona registró complicaciones parciales durante varias horas mientras el personal policial, los equipos de emergencia y agentes de seguridad vial trabajaban para despejar la calzada ocupada por el semirremolque. Las autoridades continúan con la investigación de las circunstancias que derivaron en el accidente.