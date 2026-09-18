Camionero vuelve a San Juan con su gira “Contacto 26”

Camionero volverá a presentarse en San Juan con su gira “Contacto 26”, en un show previsto para el próximo sábado 26 de septiembre a las 22 en Mamadera Bar junto a la banda sanjuanina Los Fungis.

La banda, vinculada a la escena del rock nacional, llegará nuevamente a la provincia como parte de su recorrido por distintas ciudades. La presentación será una nueva oportunidad para que el público sanjuanino pueda disfrutar de su propuesta en vivo.

Las entradas tienen un valor de $25.000 y se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. La organización había anunciado el comienzo de la venta de tickets para la gira a partir del 25 de mayo.

El show forma parte de la agenda de música en vivo de septiembre en San Juan y tendrá como protagonista a Camionero, que regresa a la provincia con su gira “Contacto 26”.