El Gobierno de San Juan avanza con la compra de vehículos, colchones, sábanas, frazadas y alimentos para fortalecer la respuesta ante posibles emergencias vinculadas al fenómeno climático de El Niño. Así lo confirmó el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, quien precisó que la cartera lleva adelante 24 licitaciones durante los últimos 15 días para ampliar los recursos disponibles ante eventuales inundaciones y evacuaciones.

Entre las adquisiciones previstas se encuentran cuatro camiones 4x4 y seis camionetas Toyota, destinadas a mejorar la capacidad de traslado y asistencia a familias que puedan resultar afectadas en distintos puntos de la provincia.

“Una de ellas tiene que ver con una ampliación de las movilidades que le hemos solicitado y renovar las movilidades que tenía el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano”, explicó el funcionario. Además, detalló que las compras incluyen ayuda alimentaria y elementos de primera necesidad para atender a la población en caso de una catástrofe.

Las medidas forman parte de la preparación que lleva adelante la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), un esquema de trabajo que reúne a distintos organismos provinciales y municipios para coordinar acciones frente a contingencias climáticas.

Platero señaló que el Ministerio de Familia tendrá un papel central en la asistencia social, aunque remarcó que la respuesta dependerá de la articulación con Defensa Civil, Bomberos, la Policía de San Juan, Hidráulica y Salud, entre otras áreas.

Los centros de evacuación y las zonas de riesgo

En relación con los posibles lugares de evacuación, el ministro indicó que el Gobierno trabaja junto con los municipios para identificar espacios disponibles en cada departamento. La definición dependerá de las características de cada zona y de los sectores que puedan verse afectados por las lluvias y las crecidas.

“Cada departamento va a poner a disposición cada uno de los sectores donde ellos vean que se puedan evacuar, los lugares que tienen para evacuación”, sostuvo Platero.

Entre las alternativas que se analizan figuran instituciones deportivas, organizaciones no gubernamentales (ONG), uniones vecinales, depósitos municipales y establecimientos educativos. Según explicó, la selección de los espacios se evaluará en función de las necesidades y las condiciones de cada sector.

En paralelo, el Ministerio mantiene contacto con la Dirección de Hidráulica para reconocer los puntos más vulnerables de la provincia. El funcionario señaló que la experiencia acumulada durante los últimos tres años permite identificar sectores con antecedentes de problemas, especialmente aquellos próximos a los cerros, donde pueden producirse bajadas de agua.

“Ellos nos indican las zonas de mayor problemática que pueden sucederse, entonces nosotros ya tenemos los puntos, ya tenemos la experiencia de tres años”, afirmó.

Qué se sabe sobre la evolución de El Niño

Platero indicó que los últimos reportes meteorológicos que recibió el Gobierno señalan una disminución en la intensidad prevista del fenómeno, aunque aclaró que todavía es necesario seguir su evolución y mantener las medidas preventivas.

“Nos dicen que ha disminuido la intensidad de esta corriente de El Niño y esperemos que siga así, que siga disminuyendo y que solamente sean lloviznas aisladas”, expresó.

El ministro remarcó que la preparación responde a un pedido del gobernador Marcelo Orrego y que el objetivo es contar con recursos para actuar ante posibles contingencias, cuya magnitud todavía no puede determinarse.

Por último, recomendó a la población revisar el estado de los techos y prestar especial atención a las viviendas ubicadas en las márgenes de los ríos. También señaló la importancia de contemplar la posibilidad de una evacuación preventiva si las condiciones lo requieren.

Las recomendaciones específicas y las medidas de prevención para cada sector serán complementadas por Defensa Civil, mientras continúan las reuniones de coordinación entre los organismos provinciales y los municipios.