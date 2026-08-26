Un siniestro vial se registró este martes por la tarde en el camino que une la Ruta Nacional 40 con la localidad de Mogna, en el departamento Jáchal, donde una camioneta de la Secretaría de Ambiente de San Juan volcó y tres de sus cuatro ocupantes fueron trasladados de manera preventiva al Hospital San Roque. Según el parte médico, ninguno de los asistidos presentó heridas de gravedad y todos quedaron fuera de peligro y el cuarto ocupante regresó en movilidad particular.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, cuando las autoridades tomaron conocimiento del vuelco y dispusieron de inmediato el desplazamiento de una comisión policial para asistir a las personas que viajaban en el vehículo.

La camioneta involucrada fue una Toyota perteneciente a la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Juan. El rodado se dirigió hacia la localidad de Mogna, donde los ocupantes tenían previsto participar de una capacitación.

De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, en la camioneta viajaron cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. El siniestro se produjo a unos 30 kilómetros de la Ruta Nacional 40, sobre el denominado Camino de la Fe, en dirección a Mogna, cerca del Río Tafí y a la altura del segundo mirador, según precisaron las autoridades que intervinieron en el lugar.

En ese sector, el camino presenta una superficie de ripio consolidado, aunque también contó con sectores donde había material suelto, imperfecciones y los conocidos “serruchos”, características que fueron tenidas en cuenta dentro de las primeras actuaciones realizadas tras el vuelco.

Las primeras averiguaciones indicaron que el conductor de la Toyota perdió el control del vehículo cuando llegó a una curva. Como consecuencia de la maniobra, el rodado salió de su trayectoria y terminó volcando.

Ante la posibilidad de que alguno de los ocupantes hubiera sufrido lesiones, se desplegó un operativo de asistencia y rescate. Tres de las cuatro personas que viajaron en la camioneta fueron trasladadas en ambulancia hasta el Hospital San Roque de Jáchal. Entre los asistidos estuvo el conductor del vehículo, a quien se le practicó además el correspondiente dosaje de sangre.

Una vez que los ocupantes llegaron al centro de salud, fueron evaluados por los profesionales médicos. El parte brindado desde el hospital indicó que las personas asistidas se encontraban fuera de peligro. Los pacientes presentaron algunos traumatismos menores, pero no registraron heridas de consideración.

Personal de la Comisaría 21ª de Jáchal intervino en el procedimiento y quedó a cargo de las primeras actuaciones relacionadas con el siniestro vial. Desde esa dependencia se coordinó el operativo para asistir a los ocupantes y concretar su traslado hasta el centro de salud de la cabecera departamental.

Las autoridades continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el vuelco y establecer la mecánica del siniestro. Por el momento, la información reunida señaló que el vehículo perdió el control al llegar a una curva del Camino de la Fe y terminó volcando, no se descrta que la camioneta haya circulado en esa zona a una velocidad superior a la adecuada en esa zona.