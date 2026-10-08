En el marco del Día Internacional de la Dislexia, la provincia lleva adelante una fuerte movilización impulsada por la referente local Fabiana Acosta, junto al apoyo de Disfam Argentina (Dislexia y Familia), la Universidad Nacional de San Juan y diversos colectivos e instituciones locales.

La iniciativa principal consiste en invitar a escuelas, universidades, comercios y hogares a decorar sus espacios con ramilletes de globos azules —color que identifica internacionalmente a esta condición— para visibilizarla y generar conciencia en la comunidad.

El 8 de octubre es una fecha destinada a visibilizar esta condición específica del aprendizaje y a generar conciencia sobre la importancia de su detección temprana.

En este marco, la Organización Internacional de Dislexia y Familia (DISFAM) invita a instituciones públicas y privadas, empresas, comercios, organizaciones sociales, establecimientos educativos y a la comunidad en general a sumarse a la iniciativa "#UnidosPorLaDislexia", colocando globos azules como símbolo de acompañamiento, visibilización y compromiso.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Fabiana Acosta dijo "Disfam significa dislexia y familia, es la fundación a nivel internacional que se dedica a lo que es la difusión y el estudio y las adaptaciones de todo lo que tenga que ver con la dislexia". Y sobre la naturaleza de esta condición, la activista aclaró "La dislexia no es una discapacidad, no está dentro de lo que son discapacidades, sino que es una condición especial del aprendizaje en la cual es a nivel neurológica y hay una falta de decodificación, digamos, de lo que es grafema-fonema".

Ante la falta de diagnóstico y su prevalencia, contó que "Son muy pocas las personas que tienen diagnóstico profesional". Además, advirtió que "el 15 a 20% de la población tiene dislexia» y que afecta tanto a niños como a muchas personas adultas que no lo saben debido a su origen genético y hereditario".

Uno de los factores a tener en cuenta es el impacto social, escolar y emocional que tiene el niño o niña en la vida cotidiana: "Al no haber una buena lectura no hay una buena comprensión de texto, y esto es fundamental en todas las ciencias. Entonces es como se producen la mayor cantidad de fracasos escolares". Asimismo, comentó que los alumnos terminan siendo catalogados erróneamente como "vagos" o "tímidos", cuando en realidad "sufren un gran agotamiento mental que puede derivar en enfermedades psicosomáticas y, en los casos más graves, «al suicidio, porque ellos sienten que no van a ser capaces de nada".

La propuesta de Acosta y de todos los que impulsan esta campaña, se busca que el color azul esté presente en distintos espacios de la comunidad, generando una expresión colectiva que permita hablar de Dislexia, derribar prejuicios y promover una mayor comprensión sobre esta condición.

La dislexia no es un signo de falta de inteligencia. Es una diferencia en la manera en que el cerebro procesa la información escrita y oral, que puede manifestarse principalmente en las habilidades relacionadas con la lectura y la escritura. Por eso, la detección temprana y el acompañamiento adecuado resultan fundamentales para favorecer las trayectorias educativas y el desarrollo integral de las personas con dislexia.

¿Qué es la dislexia y por qué importa detectarla a tiempo?

Definición conceptual: La dislexia no es una discapacidad, sino una condición neurobiológica del aprendizaje que afecta de manera específica la decodificación de grafemas y fonemas (la relación entre sonido y letra).



Impacto académico: Dificulta la lectura fluida y la escritura, lo que repercute directamente en la comprensión de textos fundamentales para todas las ciencias. Sin embargo, los expertos aclaran que quienes la presentan poseen una inteligencia completamente normal o superior.



La importancia del diagnóstico temprano: Alrededor del 15% al 20% de la población mundial presenta dislexia. Detectarla a tiempo —idealmente en el ámbito escolar durante los inicios de la lectoescritura— evita el fracaso escolar, la frustración profunda y cuadros de agotamiento mental o depresión en niños y adolescentes.

El reclamo central en San Juan: la Ley 27.306

A nivel nacional rige la Ley 27.306, que establece los lineamientos claros sobre qué es la dislexia y cuáles son las adaptaciones pedagógicas obligatorias que deben garantizarse. Sin embargo, San Juan y La Pampa son las únicas dos provincias del país que aún no están adheridas a esta normativa.

Esta situación genera graves consecuencias en el ámbito educativo provincial. La falta de diagnósticos profesionales formales y escasa capacitación docente sobre adecuaciones metodológicas simples (como priorizar exámenes orales o evaluaciones estructuradas y claras). Por otro lado, la alta tasa de fracaso escolar y deserción, donde los alumnos suelen ser catalogados erróneamente como "vagos" o desinteresados, vulnerando su derecho humano fundamental a estudiar y formarse profesionalmente.

Desde la organización remarcan que las adaptaciones necesarias son sencillas y económicas, requiriendo principalmente empatía, capacitación docente y el compromiso de toda la sociedad para erradicar el estigma y garantizar un futuro sin barreras.

Fotos y video: Darío Pacheco.