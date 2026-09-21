El Hospital Dr. Guillermo Rawson realizará una campaña gratuita de detección y tratamiento del ojo seco destinada a mayores de 18 años. La actividad será el jueves 24 de septiembre, de 8:30 a 11, en el Servicio de Oftalmología del nosocomio, y contará con un cupo de 120 pacientes.

La iniciativa se realizará por primera vez en el Hospital Rawson y cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Además, participará un oftalmólogo llegado desde Buenos Aires junto con profesionales sanjuaninos.

Qué síntomas pueden advertir ojo seco

Desde el hospital explicaron que hay distintos síntomas que pueden estar relacionados con esta patología. Entre ellos aparecen los ojos rojos o secos, ardor, picazón y sensación de “arenilla”. También puede presentarse lagrimeo excesivo o molestias al permanecer frente a una computadora.

El uso de lentes de contacto también puede generar dolor o incomodidad en personas que presentan ojo seco. Por este motivo, desde el Servicio de Oftalmología remarcaron la importancia de realizar una evaluación cuando estas molestias aparecen de manera frecuente.

Una patología frecuente en San Juan

La médica Silvina Pontoriero explicó que el ojo seco es una afección frecuente en la provincia debido, entre otros factores, a las condiciones ambientales. La baja humedad, el mayor tiempo frente a pantallas y otros hábitos cotidianos pueden favorecer la aparición de síntomas.

Aunque la patología no necesariamente disminuye la agudeza visual, puede provocar períodos de visión borrosa y generar incomodidad durante las actividades cotidianas y laborales. Además, la irritación puede aumentar el riesgo de inflamación, lesiones en la córnea, úlceras o infecciones si el cuadro no es tratado.

También puede estar vinculada con otras enfermedades

La detección del ojo seco también puede ser importante porque, en determinados pacientes, puede funcionar como una señal asociada a otras enfermedades. Según explicó Pontoriero, durante la evaluación pueden surgir indicios relacionados con enfermedades autoinmunes, alergias, hipotiroidismo o diabetes, por lo que algunos pacientes podrían ser derivados a otros especialistas.

La campaña representa así una oportunidad para que los adultos que presentan síntomas puedan acceder a una evaluación oftalmológica gratuita y recibir orientación sobre el diagnóstico y tratamiento. El cupo previsto es de 120 pacientes, de acuerdo con los recursos y el tiempo disponibles durante la jornada.