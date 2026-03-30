Campaña solidaria para despedir a Santiago, el jugador de Minero fallecido

La muerte de Santiago Contreras Montaño, el joven capitán de la Cuarta División y jugador del plantel de Primera del Club Atlético Minero Argentino, dejó un vacío inmenso en el deporte local. Ante el inesperado deceso ocurrido este domingo, la comunidad "minera" y el ambiente del fútbol de San Juan iniciaron una campaña solidaria para acompañar a su familia con los gastos del sepelio.

Bajo el lema "Todos por Santiago", allegados al futbolista lanzaron una colecta para cubrir los costos del servicio fúnebre y el cajón. "Cualquier aporte, por más mínimo que sea, suma y ayuda muchísimo en este momento tan difícil para su familia", expresaron quienes encabezan la movida.

Para quienes deseen sumar su granito de arena, difundieron una cuenta para recibir donaciones de manera directa: Alias: maurytheo - Titular: Maury Adrian Silva

Desde el Club Atlético Minero Argentino manifestaron estar en estado de shock por la partida de su referente juvenil. A través de un comunicado oficial, la institución destacó el liderazgo de Santiago y su calidad humana: “Hasta siempre Santi, siempre serás recordado de la mejor manera por toda la familia minera”.

Como muestra de respeto y para permitir que compañeros, técnicos y dirigentes puedan acompañar a los seres queridos en el velatorio, el club informó que este lunes 30 y martes 31 de marzo no habrá ningún tipo de actividad en sus instalaciones.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias por parte de otros clubes de la Liga Sanjuanina de Fútbol, que se solidarizaron con la familia Contreras Montaño en este duro proceso. Mientras tanto, la colecta continúa vigente con el fin de aliviar la carga económica de la familia en medio del duelo.