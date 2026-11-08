Un estruendo de fe y júbilo marcará el instante exacto en que la Argentina vuelva a abrazar a un Pontífice tras 39 años de espera. Este domingo 8 de noviembre, a las 16:30 horas, en cuanto el avión del Papa León XIV toque la pista del Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo, todas las parroquias, iglesias y capillas de San Juan y del resto del territorio nacional harán sonar sus campanas al unísono de forma ininterrumpida durante diez minutos.

El campanazo federal representa un poderoso gesto de bienvenida y comunión eclesial que unirá a las comunidades de cada rincón del país con el epicentro de la recepción en Buenos Aires.

En la provincia, la convocatoria de la Iglesia local invita a los fieles a sumarse al repique desde sus hogares, templos o comunidades, uniendo intenciones en un rezo colectivo por los frutos espirituales e institucionales del histórico viaje apostólico.

La masiva bienvenida sonora marcará el inicio formal de una apretada agenda oficial. Tras pisar suelo argentino, el Santo Padre será recibido al pie del avión por el presidente Javier Milei, la cancillería y la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina.

Inmediatamente después, el obispo de Roma rendirá tributo al General San Martín a las 17:00 en la plaza homónima, asistirá a la ceremonia de bienvenida a las 17:20 en la Casa Rosada y mantendrá una audiencia privada con el jefe de Estado a las 17:50. La jornada inaugural culminará a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde brindará su primer discurso formal en el país ante autoridades, diplomáticos y la sociedad civil.

La visita del Papa León XIV —la primera de un pontífice al país en casi cuatro décadas— movilizará a más de siete millones de personas y estará fuertemente marcada por gestos hacia los sectores más vulnerables.

La gira continuará este lunes 9 a las 11:30 con su primera misa masiva en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y sumará visitas de profundo sentido social como el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, el penal de Devoto, un encuentro masivo en Córdoba y el gran cierre en la Basílica de Luján el próximo miércoles, en medio de un operativo de seguridad que involucra a cerca de 50.000 efectivos coordinados con la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.