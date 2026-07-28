Campedrinos volverá a presentarse en San Juan con su gira "Mate y Folklore Tour", una propuesta que recorrerá parte de su repertorio más conocido e incorporará nuevas canciones. El espectáculo tendrá lugar el viernes 7 de agosto, desde las 21, en la Sala Hugo Espectáculos, ubicada en avenida España Sur 70, en Capital.

El dúo, que en los últimos años consolidó su presencia en los principales festivales folclóricos del país, llegará a la provincia con un show en formato teatro, pensado para ofrecer una experiencia más cercana con el público y recorrer distintos momentos de su trayectoria artística.

La propuesta incluirá interpretaciones de temas que forman parte de su repertorio habitual y nuevas composiciones que integran esta etapa musical, en una puesta que busca combinar la tradición del folclore con sonidos contemporáneos.

Entradas y precios

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en Farmacia Echegaray, Hoffmann y de manera online a través de EntradaWeb.

Los valores fueron establecidos según la ubicación dentro de la sala:

Platea A (filas 1 a 5): $50.000.

Platea B (filas 6 a 10): $45.000.

Platea C (filas 11 a 14): $40.000.

Platea D (filas 15 a 18): $35.000.

Platea E (filas 19 a 22): $30.000.

Un recorrido por la música popular

Campedrinos se ha convertido en una de las propuestas jóvenes más destacadas del folclore argentino. Su repertorio combina zambas, chacareras, gatos y otros ritmos tradicionales con composiciones propias, lo que les permitió ampliar su público y presentarse en distintos escenarios del país.

Con el "Mate y Folklore Tour", el dúo propone un espectáculo pensado para compartir la esencia de la música popular argentina en un ambiente íntimo, donde no faltarán los clásicos que acompañaron su crecimiento artístico y las nuevas canciones que marcan esta etapa de su carrera.