Campedrinos volverá a presentarse en San Juan este jueves 7 de agosto con el "Mate y Folklore Tour" en Hugo, un espectáculo que propone un recorrido por las emociones, las historias y las canciones que marcaron su carrera. En la previa del show, el dúo habló sobre el lanzamiento de "Estrellita Mía", la colaboración con Valen Vargas, el reconocimiento obtenido tras su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y la misión de acercar el folklore a las nuevas generaciones. Las entradas se consiguen en www.entradaweb.com, Farmacia Echegaray y Hoffman. Que van de $30.000 a $50.000.

Una canción nacida desde la emoción

Uno de los trabajos más recientes del grupo es "Estrellita Mía", una obra que aborda el dolor por la pérdida de una madre y que, según explicaron, surgió de manera espontánea.

"Nació de las ganas que teníamos, tanto nosotros como Valen, de hacer una canción juntos. Apareció casi como una señal, como si tuviera que ser esa y no otra", contaron.

Los artistas señalaron que la elección fue compartida porque la canción los conmovió por la sencillez con la que aborda la ausencia de un ser querido. "Habla de un sentimiento con el que muchísimas personas pueden identificarse: extrañar a alguien que ya no está físicamente y sentir que, de alguna manera, sigue acompañándonos."

La voz de Valen Vargas

Para interpretar el tema convocaron a Valen Vargas, una colaboración que, aseguran, nació de forma completamente natural. "Valen tiene una sensibilidad muy especial para cantar. Tiene una voz que transmite verdad y logra atravesarte", destacaron.

Además, valoraron que el artista, pese a su recorrido dentro de la cumbia y la música popular, conserva una fuerte raíz folclórica, lo que permitió una conexión artística inmediata.

El dúo también consideró que este tipo de colaboraciones ayudan a que el folklore llegue a nuevos públicos. "Creemos que 'Estrellita Mía' puede ser una puerta para que quienes siguen a Valen se acerquen al género y descubran otra manera de sentir nuestra música."

Un encuentro con el público sanjuanino

Sobre la presentación del Mate y Folklore Tour, adelantaron que será un espectáculo especialmente pensado para teatros.

"Queremos que, por un rato, el teatro se transforme en una reunión entre amigos, como cuando uno comparte una guitarreada o un domingo en familia."

El show incluirá canciones de distintas etapas del grupo, temas del álbum Bipolar, nuevas zambas y los clásicos que el público suele pedir en cada presentación. Además, remarcaron el vínculo especial que mantienen con la provincia. "San Juan ocupa un lugar muy especial porque es una provincia con una identidad folclórica muy fuerte y con un público que siempre nos recibió con muchísimo cariño."

El desafío de acercar el folklore a los jóvenes

Campedrinos sostiene desde sus comienzos una búsqueda por renovar el género sin perder su esencia. Para el dúo, la clave está en hablar de las emociones actuales utilizando el lenguaje propio del folklore. "Muchos jóvenes no es que no les guste el folklore; quizás todavía no encontraron la canción que los represente."

En ese sentido, consideran que el género debe seguir contando las historias de la gente, como lo hizo siempre. "Se puede respetar profundamente la raíz, los ritmos y la poesía sin tener que cantar como si viviéramos hace cincuenta años."

Los artistas aseguran que cuando ven a jóvenes compartir sus canciones en redes sociales, bailar folklore o asistir por primera vez a un festival, sienten que ese objetivo comienza a cumplirse. "Nuestra intención no es cambiar el folklore, sino sumar nuevas canciones a una historia enorme y lograr que las próximas generaciones también la sientan como propia."