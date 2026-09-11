A casi dos meses de la final del Mundial 2026, los incidentes ocurridos entre los jugadores de España y la Selección Argentina siguen generando repercusiones. Esta vez, Fabián Ruiz, campeón del mundo con el seleccionado español, cuestionó lo sucedido y lanzó una contundente frase: “Hay que saber ganar y hay que saber perder”.

El mediocampista del París Saint-Germain recordó el enfrentamiento que se produjo una vez terminado el partido decisivo y lamentó la imagen que dejaron los futbolistas involucrados, especialmente por el impacto que esas escenas pueden tener entre los más chicos.

“Es un momento que todos vieron y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo”, expresó Ruiz en una entrevista con The Athletic. Luego agregó: “A nadie le gusta perder, pero fue un momento un tanto desagradable en una final de la Copa del Mundo”.

El futbolista español sostuvo además que los jugadores deben intentar transmitir un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha y manifestó su deseo de que los incidentes queden atrás para que el título conseguido por España sea recordado por los festejos.

Sus declaraciones provocaron rápidamente la reacción de hinchas argentinos en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron al mediocampista por volver a referirse al comportamiento de los jugadores de la Selección Argentina.

Cómo fueron los incidentes tras la final

La tensión comenzó cuando los suplentes españoles ingresaron al campo de juego para celebrar la obtención del Mundial. En medio de los festejos, Rodrigo pasó cerca de Nahuel Molina y recibió un golpe en el pecho por parte del defensor argentino.

A partir de allí se generó un tumulto que involucró a varios futbolistas. Eric García intentó intervenir, mientras que Leandro Paredes apareció posteriormente y empujó al defensor español por el cuello. Gavi también terminó involucrado en el enfrentamiento.

La FIFA aplicó fuertes sanciones tras analizar lo ocurrido. Paredes recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, mientras que Molina fue castigado con siete fechas y la misma suma económica. Thiago Almada y Gavi recibieron una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares cada uno.

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, también fue sancionado con tres partidos y una multa de 30.000 dólares por su participación en otro cruce ocurrido durante los festejos.