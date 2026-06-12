El Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con dos encuentros correspondientes a la fase de grupos. La jornada tendrá como grandes protagonistas a Canadá y Estados Unidos, dos de los tres países anfitriones de la competencia, que harán su presentación oficial en el torneo.

El primer partido del día será entre Canadá y Bosnia-Herzegovina. El encuentro se disputará desde las 16.00 (hora de Argentina) en el BMO Field de Toronto. La selección canadiense intentará conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo, mientras que Bosnia llega con la ilusión de dar el golpe en una zona que aparece muy equilibrada.

Más tarde, desde las 22.00, Estados Unidos enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El duelo corresponde al Grupo D y será importante para comenzar a definir la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

En Argentina, el partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina podrá seguirse a través de DSports y sus plataformas digitales. Por su parte, el choque entre Estados Unidos y Paraguay será transmitido por Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y los servicios de streaming asociados.

Más allá de lo futbolístico, los cuatro países que saldrán a la cancha aportan historias singulares al torneo. Canadá disputa el Mundial como anfitrión y busca consolidar el crecimiento que mostró en los últimos años. Bosnia-Herzegovina vuelve a una Copa del Mundo tras superar el repechaje europeo.

Estados Unidos afronta el desafío de jugar ante su público en una edición histórica compartida con México y Canadá. Paraguay, en tanto, regresa a la máxima cita del fútbol después de una larga ausencia y sueña con volver a ser protagonista en el escenario internacional.

La actividad mundialista seguirá durante todo el fin de semana con el debut de nuevas selecciones y el inicio de la competencia para varios de los candidatos al título.