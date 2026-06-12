Canadá se impuso y empató el partido 1 a 1 contra Bosnia

Canadá y Bosnia-Herzegovina debutan en el Toronto Stadium, ambos en el Grupo B, en un partido marcado por la paridad y la tensión propia del inicio de la competencia. El conjunto local, impulsado por su público, busca imponer condiciones desde el arranque, pero se encuentra con un rival firme en defensa y peligroso en las transiciones.

A los 20 minutos del primer tiempo, la regla no escrita de que dos cabezazos en el área son gol se cumplió. Tras un córner cerrado, Kolasinac peinó y apareció Lukic para poner el 1-0.

Sin embargo, a los 78 de todo el complemento del partido y en la primera pelota que tocó, Cyle Larin de Canadá controló, giró y sacó un derechazo que se metió contra el palo izquierdo del arco defendido por Nikola Vasilj. El partido quedó empatado.

El equipo norteamericano intenta hacer valer la localía y mostrar el crecimiento que lo posiciona como uno de los anfitriones con aspiraciones, aunque hasta el momento no logra la diferencia. Mientras, el conjunto europeo llega con la confianza en alza tras haber conseguido su clasificación luego de eliminar a Italia en una definición por penales, resultado que fortaleció su mística y lo presenta como un adversario incómodo en el grupo.

El desarrollo del encuentro es equilibrado, con pocas situaciones claras de gol y un mediocampo disputado, donde ambos equipos priorizan no cometer errores en este primer compromiso del certamen.

Con el correr de los minutos, Canadá insiste en la búsqueda del arco rival, mientras Bosnia apuesta a sostener el orden y aprovechar alguna oportunidad aislada que le permita dar el golpe y arruinar la fiesta local.

Por ahora, el marcador permanece 0 a 0 en Toronto, en un arranque de Grupo B que refleja la cautela y la importancia de sumar en el debut mundialista.

Así forma Canadá contra Bosnia

La formación de Bosnia para enfrentar a Canadá