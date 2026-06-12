Canadá y Bosnia-Herzegovina empatan sin goles en el Toronto Stadium en el debut de ambos en el Grupo B, en un partido marcado por la paridad y la tensión propia del inicio de la competencia. El conjunto local, impulsado por su público, busca imponer condiciones desde el arranque, pero se encuentra con un rival firme en defensa y peligroso en las transiciones.

El equipo norteamericano intenta hacer valer la localía y mostrar el crecimiento que lo posiciona como uno de los anfitriones con aspiraciones, aunque hasta el momento no logra quebrar el orden táctico de Bosnia-Herzegovina, que se planta con solidez y experiencia en este tipo de escenarios.

Por su parte, el conjunto europeo llega con la confianza en alza tras haber conseguido su clasificación luego de eliminar a Italia en una definición por penales, resultado que fortaleció su mística y lo presenta como un adversario incómodo en el grupo.

El desarrollo del encuentro es equilibrado, con pocas situaciones claras de gol y un mediocampo disputado, donde ambos equipos priorizan no cometer errores en este primer compromiso del certamen.

Con el correr de los minutos, Canadá insiste en la búsqueda del arco rival, mientras Bosnia apuesta a sostener el orden y aprovechar alguna oportunidad aislada que le permita dar el golpe y arruinar la fiesta local.

Por ahora, el marcador permanece 0 a 0 en Toronto, en un arranque de Grupo B que refleja la cautela y la importancia de sumar en el debut mundialista.

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