Canadá y Qatar buscan un triunfo clave para seguir soñando en el Mundial

Canadá y Qatar se enfrentarán este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. El encuentro se disputará desde las 19:00 de Argentina en el estadio BC Place de Vancouver.

El seleccionado canadiense llega tras igualar 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en su estreno mundialista. El conjunto anfitrión logró rescatar un punto gracias a un gol de Cyle Larin en los minutos finales y ahora buscará aprovechar la localía para quedar cerca de la clasificación a la siguiente instancia.

Qatar, por su parte, también sumó un empate en la primera jornada. El equipo asiático consiguió el primer punto de su historia en una Copa del Mundo al igualar 1-1 con Suiza gracias a un tanto de Boualem Khoukhi en tiempo de descuento. Ese resultado lo mantiene con posibilidades concretas de avanzar en una zona que comenzó con absoluta paridad.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo a través de DSports y la plataforma DGO. También estará disponible por Disney+ Premium y otras señales que cuentan con los derechos de transmisión del torneo.

Las probables formaciones tienen a Canadá con Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius y Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné y Jonathan Osorio; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. Qatar respondería con Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Tarek Salman y Homam Ahmed; Karim Boudiaf, Mostafa Mashaal y Ahmed Fathy; Akram Afif, Almoez Ali y Ahmed Al Ganehi.

Entre las curiosidades del encuentro aparece el hecho de que Canadá disputa el Mundial como uno de los países anfitriones y busca superar una fase de grupos por primera vez. Qatar, en cambio, intenta construir una nueva historia luego de su experiencia como organizador en 2022 y llega impulsado por haber conseguido su primer punto mundialista. Con todos los integrantes del Grupo B igualados tras la jornada inicial, el ganador dará un paso muy importante rumbo a los 16avos de final.