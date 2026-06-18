El BC Place de Vancouver se viste de fiesta, pero también de tensión. Las banderas de la hoja de maple flamean con fuerza en una tarde fresca en la costa oeste canadiense, conviviendo con el rojo y blanco de un puñado de hinchas qataríes que sueñan con prolongar su idilio mundialista. La pelota comienza a rodar para el Grupo B de la Copa del Mundo 2026, y el ambiente en los pasillos del estadio se corta con cuchillo: hoy no es un día para especular, hoy es el día en que se define el futuro.

Ambas selecciones saltan al césped con la misma mochila: el peso de un empate 1-1 en el debut. Pero las sensaciones en los búnkeres son diametralmente opuestas.





Por el lado de Canadá, la presión se siente en cada rincón. El local domina, propone, tiene el empuje de su gente, pero le falta el golpe final. Tras haber perdonado a Bosnia y Herzegovina en la primera fecha, el seleccionador Jesse Marsch sabe que no hay margen de error si quieren hacer historia en casa. La gran novela de la tarde en Vancouver se resolvió hace instantes con las planillas oficiales: Alphonso Davies no irá desde el arranque.

El crack del Bayern Múnich, entre algodones por arrastrar molestias físicas, esperará su oportunidad en el banco de suplentes, dejando la responsabilidad de la banda izquierda al movedizo Richie Laryea. Marsch se la juega con su clásico 4-4-2, confiando el poder de fuego a la dupla Jonathan David y Cyle Larin.





La otra cara de la moneda la muestra Qatar. El vigente campeón de Asia camina con la soltura de quien ya dio el primer golpe al mentón de los escépticos. El agónico gol en el tiempo de descuento ante Suiza no solo les dio un punto de oro, sino que validó la pizarra del estratega español Julen Lopetegui. Lejos de la pálida imagen que dejaron como anfitriones en 2022, este Qatar es un bloque compacto, rocoso y con una velocidad de contraataque que asusta. Lopetegui mete mano en el once, planta un 4-2-3-1 combativo y le da la llave del mediocampo a Jassem Gaber para intentar neutralizar la dinámica canadiense, apostando a la magia de Akram Afif para pescar alguna contra letal.

El arbitraje estará bajo la estricta mirada del chileno Cristián Garay, quien tendrá la tarea de conducir un partido que promete ser físico y de dientes apretados desde el pitazo inicial.

La mesa está servida.

Desarrollo del primer tiempo

La primera llegada del partido fue de Canadá, a los seis minutos, con una volea del delantero Jonathan David que fue desviada por el arquero Mahmoud Abunada.

Qatar abre el partido con intenciones ofensivas. A apenas un minuto del inicio del encuentro, Edmilson Junior conectó un remate a puerta que pone en alerta a la defensa canadiense.

Pero Canadá responde con contundencia. Jonathan David conectó un remate a puerta que obliga a la defensa catarí a conceder un córner. Ali Ahmed fue el encargado de ejecutar el saque de esquina para los canadienses.

Canadá responde con contundencia. Jonathan David conectó un remate a puerta que el arquero de Qatar logró atajar, obligando a la defensa catarí a conceder un córner. Ali Ahmed fue el encargado de ejecutar el saque de esquina para los canadienses.

El árbitro amonesta a Derek Corneliustras una falta sobre Akram Afif en campo contrario. El defensor canadiense ve la primera tarjeta amarilla del partido y queda condicionado para el resto del encuentro.

Qatar comete falta sobre Tajon Buchanan en la zona defensiva canadiense. El juego se detiene brevemente en el sector de atrás de Canadá.

Finalmente, a los 16 minutos llegó el gol de Canadá. Cyle Larin remata con la zurda desde muy cerca por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina para poner en ventaja a los canadienses.

Yusuf Abdurisag comete falta para Qatar. El árbitro detiene el juego y le otorga el balón a Canadá, que se encuentra completamente instalada en campo catarí. El combinado de Jesse Marsch empuja con mucho ritmo, consciente de su superioridad técnica, y busca ampliar la ventaja tras el gol conseguido. Llama la atención la participación constante de alguno de los centrales en el juego interior, incorporándose al centro para ayudar al movimiento de balón.

Derek Cornelius no logra aprovechar una falta botada al área y su remate de cabeza desde el centro del área se va desviado. Canadá sigue insistiendo en busca del segundo gol.





Formaciones

Canadá

El entrenador estadounidense Jesse Marsch optará por un dibujo clásico en 4-4-2 y compacto para contrarrestar las transiciones rápidas qataríes y adueñarse del protagonismo.

Maxime Crépeau en el arco; en la línea de defensa Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; en el mediocampo están Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Ali Ahmed. En atataque, los delanteros Jonathan David y Cyle Larin.

Qatar

El estratega español Julen Lopetegui mantendrá la base que le dio un valioso punto ante Suiza, reforzando la contención en el círculo central, pero dando soltura a sus extremos. El esquema 4-2-3-1 propone a Mahmud Abunada en el arco; en la defensa Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; en la mitad de cancha, los volantes de contención Jassem Gaber y Issa Laye, los volantes ofensivos son Edmilson Junior, Assim Madibo y Akram Afif; y el delantero central, Yusuf Abdurisag.

