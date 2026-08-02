La séptima fecha del Campeonato 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional dejó una demostración de vigencia y frialdad conductiva en el Circuito Internacional San Juan Villicum. En una final pactada a 18 vueltas sobre el trazado de 4.254 metros, Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) sobrellevó la máxima penalización de peso de la categoría para adjudicarse su cuarta victoria de la temporada, consolidando un andar implacable en la cima del certamen.

La prueba decisiva arrancó cuesta arriba para el "Titán". Pese a largar desde la posición de privilegio, el auto del Salvita Racing fue superado en los metros iniciales por el Ford Focus de Ever Franetovich. En un arranque exigido sobre el asfalto albardón, Canapino cedió terreno ante los ataques en pista de Facundo Ardusso (Toyota Corolla) en el giro inicial y de Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) en la cuarta vuelta, quedando relegado temporalmente a la cuarta colocación.

La carrera dio un giro dramático en el quinto giro. Una mancha de aceite en la zona de los mixtos desacomodó la traza de Ardusso y Barrio, permitiéndole a Canapino esquivar el sector crítico con precisión quirúrgica para saltar de inmediato al segundo puesto. Apenas dos rondas más tarde, la rotura del motor en el coche del líder Franetovich sepultó las ilusiones del santafesino y le abrió definitivamente la puerta de la vanguardia al arrecifeño.

A partir de allí, Canapino administró el ritmo de su Chevrolet Cruze con serenidad hasta decretar la bandera a cuadros. Detrás del vencedor, Jorge Barrio se rehízo para cruzar la meta en el segundo lugar, concretando un 1-2 de la marca del moño, mientras que Leonel Pernía (Honda Civic) completó el podio en la tercera ubicación tras una notable remontada desde el pelotón.

Con este resultado en suelo sanjuanino, Canapino estira su ventaja en la tabla general a más de una fecha de diferencia sobre sus perseguidores. La octava cita de la Clase 3 del TN tendrá lugar el próximo 29 y 30 de agosto en el autódromo de Oberá, Misiones.

Tabla General de Posiciones (Campeonato 2026 - Top 3)