Cancelaron shows de un cantante brasilero por burlarse de Malvinas

La presentación de Joao Bueno programada para el 23 de julio en el Teatro Verdi de Buenos Aires fue cancelada luego de una serie de publicaciones del artista en sus redes sociales que generaron indignación masiva. En sus historias de Instagram, el músico compartió el mensaje "Perderam as Malvinas, perderam o Diego e perderem a copa", lo que desató un fuerte rechazo por parte del público local. Este episodio ocurre en un contexto de tensiones tras el Mundial 2026, similar a lo sucedido recientemente con otros artistas internacionales.

Ante la polémica, la Asociación de Mujeres y Madres Brasileñas en Argentina, responsable de la organización, emitió un descargo firmado por su presidenta Ana Paula Santana. En el texto señalaron que "Desde la AMMBRAR, Asociación de Mujeres y Madres Brasileñas en Argentina, queremos expresar públicamente nuestro profundo pesar y nuestro más sincero pedido de disculpas al pueblo argentino por las expresiones realizadas por uno de los artistas que formaba parte de la programación de nuestro evento".

La institución aclaró que "La publicación en la que se hace referencia de manera ofensiva a la historia y la identidad del pueblo argentino, no tiene ninguna vinculación ni mucho menos representa los valores de AMMBRAR, ni de nuestra comunidad, ni el espíritu con el que fue concebido nuestro evento".

El comunicado oficial también subrayó el respeto hacia el país anfitrión al afirmar que "Rechazamos cualquier manifestación que pueda herir y faltar el respeto a la memoria y a los sentimientos de Argentina, país por el cual sentimos profundo orgullo y gratitud". Como consecuencia directa, informaron que "Por este motivo, João Bueno ha sido desvinculado de la programación del evento".

No obstante, la situación escaló y los organizadores decidieron postergar toda la jornada. "Sin embargo, entendemos que, ante la dimensión que ha tomado esta situación y el clima de creciente hostilidad que se ha generado alrededor del evento y de las personas involucradas en su organización, la decisión más responsable es suspender la realización de la fiesta en la fecha prevista", explicaron desde la asociación.

La seguridad de los participantes fue un factor determinante para esta medida, ya que se registraron situaciones de violencia verbal. "Además de los numerosos mensajes de indignación, también hemos recibido mensajes de odio y amenazas, tanto en las redes sociales de la organización como en perfiles personales. Por razones de seguridad y, principalmente, por respeto a nuestra comunidad y al público, hemos decidido reprogramar el evento para una nueva fecha, que será anunciada próximamente", detallaron. La organización enfatizó que "Queremos dejar algo muy claro: esta decisión no nace del deseo de alimentar el conflicto, sino exactamente de lo contrario".

Finalmente, recordaron la trayectoria del encuentro que lleva 10 años realizándose en suelo argentino. "Nuestra fiesta, que se repite hacen 10 años en Argentina, fue creada para celebrar la cultura brasileña, reunir personas, compartir alegría y construir puentes entre Brasil y Argentina. Nunca para generar enfrentamientos", sostuvieron, agregando que "Y cuando el odio ocupa el lugar del diálogo, perdemos todos".

El texto concluye con el deseo de una futura reunión bajo un clima de armonía: "Esperamos poder volver a encontrarnos en un espacio de alegría, respeto y convivencia, como siempre soñamos y con lo cual trabajamos tanto para hacerlo realidad".