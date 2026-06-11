Cáncer de próstata es la causa de muerte más común en mayores de 75 años

El cáncer de próstata se convirtió en la principal causa de muerte por cáncer en hombres de 75 años, una realidad que preocupa a los especialistas y que vuelve a poner el foco sobre la importancia de los controles preventivos. La advertencia fue realizada por el urólogo Marcelo Zalazar, del Hospital Rawson, en el marco del Día de Concientización sobre el Cáncer de Próstata, que se conmemora este 11 de junio.

“Después de los 75 años, la mayor causa de muerte por cáncer en el hombre es el cáncer de próstata”, afirmó a DIARIO HUARPE, al describir el impacto que tiene esta enfermedad en la población masculina de mayor edad.

El especialista explicó que se trata de una patología estrechamente relacionada con el envejecimiento y que, por esa razón, su incidencia aumenta considerablemente con el paso de los años. “Es una enfermedad propia de edades avanzadas. En pacientes jóvenes es estadísticamente insignificante y prácticamente no existe”, señaló.

A pesar de esa realidad, el médico destacó que el cáncer de próstata presenta una ventaja clave frente a otras enfermedades oncológicas: puede curarse cuando se detecta de manera temprana. “Lo importante es remarcar que el diagnóstico precoz permite la curación. Cuanto antes se detecta, mejores son las posibilidades de tratamiento y recuperación”, sostuvo.

Más hombres llegan antes a la consulta

Según Zalazar, en la última década se observó un crecimiento sostenido de las consultas relacionadas con la salud prostática. Para el profesional, el acceso a la información y los avances tecnológicos fueron determinantes en ese cambio cultural.

“Existe una concientización cada vez mayor sobre los controles masculinos. Hoy los hombres consultan más temprano y eso permite detectar más casos en etapas iniciales”, indicó.

El urólogo consideró que internet tuvo un papel importante en este proceso. “La posibilidad de acceder a información, sumada a mejores estudios y equipamiento médico, hizo que muchas personas perdieran el miedo a consultar y se realizaran controles preventivos”, afirmó.

Un cáncer que no suele dar señales al principio

Uno de los principales problemas de la enfermedad es que suele desarrollarse sin síntomas durante sus primeras etapas. Por eso, los especialistas insisten en la necesidad de realizar controles aun cuando no existan molestias.

“El cáncer de próstata no produce síntomas al inicio. Cuando aparecen alteraciones urinarias, sangre en la orina o sangre en el semen, muchas veces la enfermedad ya avanzó y las posibilidades de curación disminuyen”, explicó Zalazar.

En ese sentido, remarcó que esperar a sentir síntomas puede significar llegar tarde al diagnóstico. “No hay que aguardar a tener problemas para consultar. La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz”, aseguró.

Cuándo hay que empezar a controlarse

El especialista recordó que los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata deben comenzar los controles entre los 40 y 45 años. Quienes no tengan antecedentes pueden iniciarlos después de los 50.

“El chequeo comienza con una consulta médica y un análisis de PSA. Luego se evalúa cada caso en particular para determinar si son necesarios otros estudios”, detalló.