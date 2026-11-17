El cáncer de próstata puede afectar a uno de cada siete hombres, una incidencia que preocupa a los especialistas y refuerza la importancia de los controles médicos. En San Juan, durante una actividad de concientización por el Noviembre Azul, el urólogo Fernando Mercado advirtió a DIARIO HUARPE que la enfermedad puede avanzar sin síntomas y explicó a qué edad deben comenzar los chequeos.

El especialista remarcó que uno de los aspectos más preocupantes del cáncer de próstata es que puede ser asintomático en sus primeras etapas. Por eso, advirtió que no se debe esperar a sentir molestias para acudir a una consulta médica, ya que cuando aparecen los síntomas la enfermedad podría encontrarse en un estadio más avanzado.

"El hombre no debe esperar a manifestar un síntoma, porque a veces ya hablamos de una enfermedad avanzada y eso modifica mucho el pronóstico", explicó Mercado.

Cáncer de próstata: a qué edad comenzar los controles

Uno de los principales mensajes de la campaña fue la importancia de conocer cuándo iniciar los chequeos. Según explicó el urólogo, los hombres que tienen antecedentes directos de cáncer de próstata en la familia, como el padre o un hermano, deberían comenzar los controles a partir de los 40 años.

En cambio, quienes no tienen antecedentes familiares pueden iniciar las consultas y evaluaciones desde los 45 años.

Entre las herramientas de detección se encuentra el análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA), un marcador que permite evaluar posibles alteraciones en la próstata. Se trata de una extracción de sangre cuyos resultados deben ser interpretados por un profesional, quien determinará si hacen falta otros estudios.

Los mitos que todavía rodean al cáncer de próstata

Durante la actividad en las peatonales también se buscó derribar creencias que pueden generar confusión y alejar a los hombres de los controles.

Uno de los mitos mencionados sostiene que tener una mayor actividad sexual evita la aparición del cáncer de próstata. Mercado aclaró que esa afirmación no es correcta y que no debe tomarse como una medida preventiva.

Otro de los temas que genera temor es el tacto rectal. El especialista explicó que es un examen complementario utilizado tradicionalmente y que actualmente existen distintas herramientas para evaluar la próstata. La indicación de cada estudio depende de la valoración médica y de las características de cada paciente.

Una caminata para cerrar el Noviembre Azul en San Juan

Como parte de las actividades de concientización, el Instituto de Urología de San Juan invitó a la comunidad a participar de una caminata simbólica que se realizará el 28 de noviembre, a las 9, en el Parque de Mayo.

La propuesta busca cerrar la campaña con una convocatoria abierta para seguir difundiendo información sobre el cáncer de próstata y promover el cuidado de la salud masculina.

Mercado destacó que la intención es sacar la prevención de los consultorios y acercarla a la comunidad para que más hombres se animen a consultar. Además, recordó que los controles no deben limitarse al mes de noviembre, sino que deben sostenerse durante todo el año.

La detección temprana es fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento y evitar que la enfermedad sea diagnosticada en etapas avanzadas.