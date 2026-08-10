Cande Molfese anució que está embarazada: "Ahora somos cinco"

Cande Molfese confirmó que está esperando su primer hijo. La noticia llegó tras un año y medio de relación con Joaquín, un productor teatral con quien la actriz compartió su alegría ante su comunidad de seguidores. A través de una fotografía donde ambos sostienen el test positivo, ella escribió "Ahora somos 5" como un mensaje que contempla también a sus perros Almendra y Romeo.

El vínculo amoroso inició a comienzos de 2025, casi un año después de su ruptura con Gastón Soffritti ocurrida en 2024. Respecto al primer encuentro, la influencer admitió que "Nos conocimos trabajando porque él era el productor de la obra Scape Room en la que hice el reemplazo de Sofi Morandi. Lo vi y sentí que era él... le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, que me dijo que estaba soltero" destacando la rapidez con la que avanzó la relación hacia la convivencia.

Esta nueva etapa personal se produce tras superar vínculos anteriores marcados por momentos difíciles. Molfese estuvo en pareja durante seis años con Ruggero Pasquarelli, relación que finalizó en 2020 en medio de infidelidades.

Posteriormente, junto a Soffritti, participó de un emprendimiento profesional que no resultó como esperaba. Sobre esa vivencia, recordó que "No era algo que yo realmente deseara, me sumé a su proyecto y no funcionó" antes de elegir estar sola por un tiempo previo a conocer a su actual pareja.