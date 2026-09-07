Cande Molfese reveló lo peor que vivió con Gastón Soffritti y lo liquidó

Un episodio de salud de menor gravedad desencadenó un debate sobre los vínculos de pareja a partir del testimonio de Cande Molfese. La actriz atravesó complicaciones digestivas tras el almuerzo por haber consumido una lasaña que le provocó una fuerte acidez. Según su relato, luego de comer se durmió una siesta de dos horas sin completar la digestión, lo que derivó en las molestias físicas.

Frente a esta molestia durante su período de gestación, su actual novio, Joaquín Laviaguerre, ofreció de inmediato salir a buscar una solución médica. La joven relató que él le dijo “Gorda, yo voy a comprártelo, así te sentís mejor”, una predisposición que a ella le generó sorpresa por sus dificultades personales para pedir ayuda. El joven se levantó rápido y buscó la manera de asistirla, lo que la llevó a reflexionar sobre cómo reaccionaba ante este tipo de cuidados cotidianos.

Este gesto motivó a la actriz a realizar un contrapunto con una experiencia de su pasado afectivo. Molfese recordó un hecho ocurrido a las tres de la mañana con una expareja a quien no identificó en su discurso, momento en que padecía una infección urinaria. A pesar del dolor y la angustia que la obligaron a trasladarse a una guardia médica, aquella persona optó por no acompañarla.

La comparación pública provocó que los usuarios de las redes sociales vincularan de inmediato esa falta de acompañamiento con Gastón Soffritti. Molfese mantuvo una relación de casi dos años con el actor, la cual incluyó convivencia y concluyó a mediados de 2024.

A raíz de la diferencia entre ambos sucesos, la actriz compartió una autocrítica sobre los límites y las expectativas en un noviazgo. En su mensaje hacia las seguidoras, Molfese aseguró “Si alguien no te va a comprar el remedio, si alguien no te acompaña a la guardia, que no hace nada de ese tipo de gestos, rajá”.

Asimismo, la conductora evaluó que la asistencia mutua debiera ser la norma habitual, en especial cuando se comparte el proceso de traer un hijo al mundo. Planteó que resulta natural demandar la ayuda del otro para conseguir un medicamento, aunque reconoció que su primera reacción fue de absoluto agradecimiento por la iniciativa de su pareja.

Las afirmaciones de la actriz derivaron en múltiples comentarios por parte de su audiencia virtual, donde la comunidad coincidió en la importancia del cuidado ante las dolencias de salud. Entre las respuestas recibidas, una usuaria expresó “Me llama mucho la atención, es humanidad, acompañar e ir a buscar los medicamentos. Qué baja está la vara”. Por su parte, otros mensajes apuntaron a la relevancia de elegir a la persona adecuada para encarar la crianza, mientras que un seguidor remarcó que ante la ausencia de preocupación “ahí no es”.