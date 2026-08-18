Una inesperada polémica enfrentó a Flor Vigna y Cande Ruggeri por una historia ocurrida hace aproximadamente 15 años y que también tiene como protagonista a Nico Occhiato. Luego de que la cantante asegurara que la hija de Oscar Ruggeri había intentado seducir a quien entonces era su novio, Cande salió públicamente a desmentirla.

Todo comenzó durante la participación de Vigna en La Casa de los Famosos México. Allí recordó un viaje en el que Occhiato coincidió con Ruggeri y aseguró que, cuando su entonces pareja regresó, le contó que Cande le había “tirado onda” durante el viaje e incluso que se había metido en su cama.

Las declaraciones rápidamente tuvieron repercusión en Argentina y llegaron a oídos de Ruggeri, quien decidió utilizar sus redes sociales para dar su versión. La modelo explicó que quería terminar con las especulaciones y aclarar lo ocurrido por respeto a su familia, su marido y su hija.

“Jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia. Nunca lo hice ni lo voy a hacer”, aseguró Cande, quien negó de manera contundente la versión relatada por Vigna.

Además, explicó que durante aquel viaje compartió habitación con otra mujer y no con Occhiato. “Las cosas no fueron así”, sostuvo antes de remarcar que considera falsas las versiones que comenzaron a circular tras las declaraciones de la cantante.

Sin embargo, Ruggeri fue todavía más lejos y presentó una versión completamente diferente de lo ocurrido. En diálogo con Ángel de Brito, sostuvo que habría sido Occhiato quien mostró interés por ella durante aquel viaje. Según afirmó, sabía que él estaba en pareja y por ese motivo nunca avanzó. “Nunca pasó nada con Nico”, remarcó.

La respuesta del conductor de Luzu TV también llegó después de que De Brito lo contactara para conocer su postura. Occhiato evitó confirmar cualquiera de las dos historias y señaló que tenía 19 años cuando ocurrió el episodio y que, después de 15 años, prácticamente no recordaba la situación.

De esta manera, una anécdota que permaneció durante más de una década en la intimidad terminó generando un inesperado enfrentamiento público. Mientras Vigna sostiene la versión que, según ella, recibió de su entonces novio, Ruggeri la rechaza por completo y asegura que la historia ocurrió al revés.